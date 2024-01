Die aktuellen Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis Von Kabarett im Kurmittelhaus bis Skandinavien-Multivisionsshow in Hermsdorf: Meldungen aus Bad Klosterlausnitz, Stadtroda, Hermsdorf, Eisenberg und Oberndorf.

Magie Skandinaviens im Stadthaus Hermsdorf zu erleben

Über die Magie Skandinaviens berichten die Reisefotografen und Filmemacher Sandra Butscheike und Steffen Mender am Samstag, 6. Januar, um 19.30 Uhr im Hermsdorfer Stadthaus. Mitternachtssonne und Polarnacht, wilde unberührte Landschaften, zerklüftete Küsten, malerische Fjorde, tausende Seen, romantische Wälder, eine einzigartige Tierwelt und eindrucksvolle Städte mit nordischem Flair werden die Globetrotter aus Waltershausen im Landkreis Gotha ihrem Publikum mit beeindruckenden Bildern, Videosequenzen und Drohnenaufnahmen präsentieren.

Karten für die Veranstaltung sind noch erhältlich und kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 15 Euro. Erworben werden können die Karten im Kulturbüro im Stadthaus Hermsdorf. Öffnungszeiten: Montag 9 bis 12 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr.

Jugendamt nur eingeschränkt erreichbar

Das Sachgebiet Wirtschaftliche Jugendhilfe des Jugendamts in Eisenberg, zu dem die Bereiche Unterhaltvorschuss, Kita-Gebühren und Kostenabwicklung SGB IX gehören, zieht vom 8. bis 10. Januar von der Goethestraße 10 in die Carl-von-Ossietzky-Straße 15 um. Dort sind die Mitarbeiterinnen ab dem 11. Januar wieder erreichbar.

Im gleichen Zeitraum zieht das Sachgebiet Kindertagesbetreuung und Kinderschutz von der Carl-von-Ossietzky-Straße 15 in die Goethestraße 10 um und wird dort ebenfalls ab dem 11. Januar wieder erreichbar sein, wie eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Landratsamtes informiert.

Musik und Lesungen zum Epiphaniasfest

Unter dem Titel „Hoffnung leuchtet in die Welt“ erklingen am Samstag, 6. Januar, um 15 Uhr Musik und Texte zum Epiphaniasfest in der Oberndorfer Kirche. Gestaltet wird der Nachmittag von Mitgliedern des Hermsdorfer Instrumentalkreises sowie von Ulrike und Andreas Jung. Die Leitung übernimmt Annelies Merker. Sie informiert, dass nicht nur Solo- und Instrumentalwerke zu hören sein werden, sondern dass auch die Zuhörer zum Mitsingen weihnachtlicher Lieder eingeladen sind.

Kabarett im Kurmittelhaus

Zum Kabarett wird am 11. Januar um 19.30 Uhr eingeladen ins Foyer des Kurmittelhauses in Bad Klosterlausnitz. Pubertät heißt Baustelle in Kopf und Körper. Eltern und Kinder werden auf einmal gleichermaßen peinlich. Doch warum muss das immer nur die Jugendlichen betreffen? Auch die angehenden weißen Männer und Frauen Bettina Prokert, Maxim Hofmann und Markus Tanger wollen es noch einmal richtig krachen lassen und behaupten: „Für Pubertät ist‘s nie zu spät“. Denn das Recht, sich völlig daneben zu benehmen, darf nicht nur den Kids überlassen werden. Da können auch mal die Eltern mit schlechtem Beispiel vorangehen! Regie führt Ulf Annel.

Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro.

Kaffee-Plausch für Senioren

Zum Kaffee-Plausch für über 60-Jährige wird am 9. Januar von 14 bis 18 Uhr eingeladen ins Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum des Vereins Bildungswerk Blitz im Zeitzgrund 6 in Stadtroda.

Musikalischer Start ins neue Jahr

Am Freitag, 5. Januar, dürfen sich Freunde der Livemusik auf den Auftritt des Jenaer Musikers Rüdiger Mund im Eisenberger Pub „The Sherlock Holmes“ in der Altstadt freuen. Ab 20.30 Uhr gibt es American Country- und Irish Folk-Musik zu hören. Rüdiger Mund spielt eine Mischung aus Welthits und Geheimtipps und hat zu jedem seiner Lieder spannende Geschichten parat. Kulturbeitrag: 5 Euro.