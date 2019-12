Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Gelegenheit für die Crossener zum Fragenstellen

Zur Einwohnerversammlung sind die Bewohner von Crossen und seiner Ortsteile am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr in den Saal des Klubhauses Crossen eingeladen.

Bürgermeister Uwe Berndt (Die Linke) will über das zurückliegende Jahr berichten und eine Vorschau auf 2020 und die anstehenden Bauarbeiten im Rosenthal geben. Auch der Gemeindehaushalt, der am Montag darauf beschlossen werden soll, werde in der Einwohnersammlung thematisiert, so Berndt. Die Versammlung ist zugleich Gelegenheit für die Crossener, ihre Fragen an den Bürgermeister und die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates zu stellen.