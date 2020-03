Die Glocken läuten weiter im Saale-Holzland

Was bedeutet die Corona-Krise eigentlich für die Geistlichen in unserem Kirchenkreis? Wie können sie ihre Gläubigen erreichen, wenn die Kirchen geschlossen sind und Gottesdienste ausfallen? Wir haben einige Kirchenvertreter gebeten, uns ihre aktuelle Situation zu schildern. In einigen Kirchgemeinden entstehen in der Krise sogar neue, spannende Formate. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Pastorin Ulrike Magirius-Kuchenbuch, Königshofen:

Ich glaube, das Allerwichtigste ist: Beten und andere zum Gebet einladen. Und nachdenken: Was ist wirklich wichtig, was macht das Leben schön. Es ist so wie immer: Dadurch, dass mir etwas fehlt, merke ich, wie wichtig es für mein Leben ist. Gemeinschaft, Nähe, Treffen und Besuche, wann immer ich will. Auf der anderen Seite berührt es mich, wie viele gute Ideen es gibt. Ich überlege mit und habe auf diese Weise immer noch viel zu tun – mehr als ich gedacht hätte. Ich schicke jetzt „Briefe zum Sonntag“, eine Kollegin hat vor ihrem Haus eine Wäscheleine gespannt, wo ermutigende Worte, Bilder, Andachten zum Abpflücken zu finden sind.

Kontakt zum Pfarramt unter Telefon 036691/46921 oder E-Mail an pfarramt-koenigshofen@gmx.de

Pfarrerin Constanze Lenski, Schkölen: Seit vergangenem Samstag darf ich keine Gottesdienste, Andachten, Gruppen usw. mehr halten. Von jetzt auf gleich – Stillstand. In der gewohnten Form darf ich nicht mehr durch sie ermutigen, trösten, Halt geben. In der vergangenen Woche war ich hauptsächlich damit beschäftigt, Veranstaltungen abzusagen, aber auch zu beraten, wie wir in dieser Situation für die Gemeindeglieder da sein können. So wird es hier auf dem Schkölener Friedhof eine Stationen-Andacht geben, mit Texten, Gebeten und Liedern. Auch in Zeiten von Corona entstehen und wachsen neue Ideen und Formate. Seelsorge kann zur Zeit nicht wie gewohnt vor Ort stattfinden, doch das Telefon ist hier eine gute Alternative. Die Gemeindeglieder wissen, dass sie ihre Pfarrer anrufen können und Trost und Beistand erfahren. Auch die Gemeindeglieder sind füreinander da – trotz der Ferne leben sie Gemeinschaft. Das zu sehen und zu erleben, freut mich.

Kontakt zum Pfarramt unter Telefon 036694/20513 oder E-Mail an email@kirche-schkoelen.de

Pfarrer Benjamin Neubert, Stadtroda: Wir haben im Gemeindebüro erst einmal ein paar Tage gebraucht, um alle Veranstaltungen abzusagen. Besonders schmerzlich war die Absage der Konfirmanden-Fahrt, die mehrere Pfarrämter im Kreis seit Monaten vorbereitet hatten. Insgesamt entfallen um die 1000 größere und kleinere Veranstaltungen. Wir beten darum, dass am Kirchendach der Stadtkirche gebaut werden kann. Den Gemeindekirchenrat hat diese Maßnahme schon sehr lange vor meiner Zeit beschäftigt, nun soll es in diesem Jahr endlich los gehen. Die Sonntagspredigt stellen wir zum Nachlesen auf unsere Internetseite www.kirche-stadtroda.de. Aber das ersetzt nicht die gemeinsame Zeit, das Gespräch, das Singen und Beten. Als Seelsorger bin ich natürlich auch weiterhin erreichbar.

Kontakt unter Telefon 036428/130 480 sowie pfarrer.neubert.roda@web.de

Pfarrer Eckhard Waschnewski, Bürgel: Es ist schon erstaunlich, wie sich die Kommunikation untereinander in unseren Kirchgemeinden und zu mir im Pfarramt auf das Telefon verlagert hat. Es ist deutlich zu spüren, dass die Sorge und die Angst wächst. Zuzuhören und sich Mut zuzusprechen ist jetzt besonders wichtig. Die Segensbitte zum Schluss der Gespräche – „Bleiben Sie gesund und Gott behütet“ – bestärkt und schafft Verbundenheit im Glauben für jeden der anruft, und auch für mich. Ich rufe auch von mir aus Menschen an, von denen ich weiß, dass sie jetzt ganz besonders meine Aufmerksamkeit benötigen. Jeden Tag um 18 Uhr zünden wir die Altarkerzen im Pfarrhaus an, wenn die Glocken unserer Stadtkirche zum Gebet rufen, um in dieser Situation für jeden zu beten. Gerne nehmen wir auch Gebetsanliegen auf.

Kontakt zum Pfarramt unter Telefon 036692/22210 oder E-Mail an buergel.pfarramt@t-online.de

Pfarrer Rainer Hoffmann, Etzdorf: Gerade während sehr stressigen Zeiten wünscht man sich mehr Ruhe, jetzt lähmt sie einen fast, das ist schon makaber. Aber es passiert in den Kirchgemeinden auch sehr viel. Zusammen mit Sonja Gröbe, Lektorin und Kirchenälteste in Thiemendorf, haben wir einen „Gemeindebrief in der Not“ entworfen, der an alle Gemeindeglieder verteilt wurde. Auch die Mitglieder unseres Kindertreffs haben Post bekommen mit Anregungen zum Lesen, Ausmalen oder Rätseln. Außerdem habe ich angefangen, viel mit Älteren zu telefonieren, damit diese sich nicht abgehängt fühlen. Jeder, der Rat und Hilfe benötigt, kann mich anrufen, auch wenn ich nicht immer sofort eine Lösung parat habe.

Kontakt zum Pfarramt unter Telefon 036691/43233 oder E-Mail an Pfarramt.Crossen@gmx.de