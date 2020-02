Die gute Seele der Volkssolidarität in Königshofen

„Ach, ich kann ihnen ganz viel erzählen“, sagt Gudrun Frische fröhlich am Telefon. Eigentlich wollten wir nur auf ein neues Angebot der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Königshofen hinweisen. Dort können Interessierte nämlich fortan verschiedene Handarbeitstechniken erlernen. Damit wollen sich die Mitglieder vor allem an ein jüngeres Publikum richten. „Es ist ja ein Irrglaube, dass sich bei der Volkssolidarität alles nur um die Senioren dreht“, meint die 61-Jährige.

In vielen Gemeinden wirke der Verband sogar als Träger von Kindertagesstätten, und in Königshofen möchte man nun verstärkt das Interesse jüngerer Leute wecken. Damit will man auch ein Stück weit die eigene Zukunft sichern: „Wir brauchen die Volkssolidarität hier im Ort, das ist für uns ganz wichtig“, weiß Gudrun Frische, die sich mit Ortsgruppenleiterin Elke Dittmar in die Vorstandsarbeit teilt. Man wolle die Senioren „raus holen“, ihnen Ablenkung bieten. Sie zitiere an diese Stelle gerne einen Satz, den der Geschäftsführer der Volkssolidarität Ostthüringen, Rainer Thorwirth, einmal gesagt hat: „Vereinsamung ist der erste Schritt zur Pflege.“

Drei bis vier Veranstaltungen pro Woche

Drei bis vier Veranstaltungen pro Woche stemmt die Ortsgruppe in Königshofen. Dienstags und donnerstags werden dafür Räume im Mehrzweckgebäude in der Pillingsgasse genutzt, die der Verein von der Gemeinde gemietet hat. Vor einigen Jahren wurden die Räume renoviert, eine Küche hat man geschenkt bekommen. Hier trifft man sich regelmäßig, um Karten zu spielen, Handarbeiten zu erledigen, Geburtstage zu feiern oder einfach nur bei Kaffee und Kuchen zu klönen. Einmal im Monat wird gekegelt, wöchentlich gibt es Gymnastik in der Turnhalle der Grundschule.

Seit 2001 ist die Ortsgruppe der Volkssolidarität, die heute 40 Mitglieder zählt, in Königshofen wieder aktiv. „Es gab sie schon zu DDR-Zeiten, aber nach der Wende schlief das ein“, sagt Gudrun Frische. Sie wirkt zusätzlich im Vorstand der Volkssolidarität Ostthüringen, zu der auch „ihre“ Ortsgruppe gehört. Nicht nur Königshofener nutzen das Angebot gerne, aus dem ganzen Heideland werden Gäste begrüßt. „Wir sind für alle offen“, betont sie. Man müsse weder aus dem Heideland stammen noch Mitglied der Volkssolidarität sein, um die Gemeinschaft zu genießen.

Zum Frauentag geht es traditionell nach Radebeul

„Ich reise auch ganz viel mit meinen Senioren.“ Interessierte aus ganz Ostthüringen und manchmal sogar darüber hinaus melden sich für die Angebote vom Reiseclub der Volkssolidarität an. „Wir legen Wert auf altersgerechte Reisen.“ So werde darauf geachtet, dass alle Ziele barrierefrei zu erreichen sind, statt einem Stadtrundgang gibt es Rundfahrten. Sogenannte „Stippvisite“-Reisen, die in diesem Jahr nach Eisenach und Erfurt führen, ziehen sich bewusst über zwei Tage. „Tagesausflüge sind für unsere Senioren mit Anfahrt und Rückfahrt oftmals zu beschwerlich, so haben sie eine Übernachtung und können sich zwischendurch ausruhen.“ Zum Neujahrskonzert ging es nach Halle, der Frauentag wird traditionell in Radebeul verbracht. „In diesem Jahr treten die Wildecker Herzbuben auf.“ In Hamburg hat man sich schon das Musical „Der König der Löwen“ angesehen und in Nürnberg die Show „Holiday on Ice“.

Gudrun Frische brennt für „ihre Alten“, wie sie sie liebevoll nennt, ist auch Sorgentante oder Fahrdienst, wenn es nötig ist. Bezahlt werden will sie dafür nicht. „Wenn ich sehe oder mir gesagt wird, dass jemand Freude gehabt hat, dann ist das der schönste Dank und alles was ich brauche.“