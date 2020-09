Der Geraer Bodypainter, Theatermaler und Künstler Lothar Pötzl mit seinen Arbeiten in der Galerie im Steinweg des Eisenberger Kunstvereins.

Eisenberg. Der Geraer Bodypainter Lothar Pötzl stellt in der Galerie im Steinweg des Eisenberger Kunstvereins aus.

Die Frauen lassen ihn nicht in Ruhe, „die Mädels“, wie Lothar Pötzl sagt, der deutschlandweit bekannte Bodypainter aus Gera. Schließlich sei die Frau das Salz in der Suppe des Lebens. Davon zeugen auch seine Arbeiten, die seit dieser Woche in der Galerie im Steinweg des Eisenberger Kunstvereins zu besichtigen sind.