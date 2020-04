Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die schönsten Bilder aus dem Saale-Holzland gesucht

Dank Corona-Virus, Schulausfall und nun Osterferien ohne Reisemöglichkeiten verbringen viele Familien ihre Zeit zu Hause. Sportaktivitäten, Hobbys und Freunde besuchen fallen aus – aber was bleibt dann? Was kann man in dieser Zeit Sinnvolles anfangen, damit sich Eltern und Kinder nicht komplett gegenseitig auf die Nerven gehen?

Stephanie Hellmann vom Verein Ländlich Kerne hat eine tolle Idee. Sie sagt: „Schärfen Sie ihren Blick. Schauen Sie sich um und nehmen sie ihre nähere Umgebung wieder bewusst war. Was gibt es in der heimischen Umgebung an schönen Dingen zu entdecken, die sonst im üblichen Alltag untergegangen wären?“

Mit der Kamera auf Entdeckungstour

Sie verweist auf die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland, die gerade praktischerweise einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen habe. Zum Thema „Mein Zuhause im Saale-Holzland“ können sich kleine und große Kreisbewohner mit ihren Fotos beteiligen.

Seine schönsten Bilder kann man unter verschiedenen Kategorien einsenden oder hochladen: das schönste Foto vom Lieblingsplatz, von Natur und Tier, vom Leben im Saale-Holzland, von Gebäuden und Lost Places, also verlassenen Orten. „Nehmen Sie oder auch die jüngere Generation – der Fotowettbewerb ist nämlich für Jugendliche und Erwachsene – sich eine Fotokamera oder ein fotofähiges Handy und setzen sich ihren Lieblingsplatz in Szene“, empfiehlt Stephanie Hellmann.

„Vielleicht zeigt uns die Corona-Krise auch mal wieder, was wir alles Schönes in unserer näheren Umgebung, Garten oder vor der Haustür haben. Oder haben Sie vielleicht mal den Lieblingsplatz aus vergangenen Zeiten mal wieder aufgesucht, um dort die Seele baumeln zu lassen? Die Momente sollte man auch festhalten und damit anderen Menschen aufzeigen, wie schön die Saale-Holzland-Region ist“, sagt sie.

Es gibt auch interessante Sachpreise im Wert von 1500 Euro zu gewinnen. Der Schirmherr des Wettbewerbes ist der Landrat Andreas Heller (CDU), der die Preise an die Sieger des Wettbewerbes übergeben wird.

Weitere Information: www.rag-sh.de