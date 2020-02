Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dieb stiehlt in Lindau Auto vom Hof

Ein Auto ist während des Sturmtiefs „Sabine“ in Lindau bei Schkölen gestohlen worden. Das Grundstückstor stand wegen des Sturmes am Dienstagnachmittag offen, sodass die Täter ungehindert das Grundstück betreten und es auch mit dem Auto verlassen konnten, teilt die Polizei mit. Am Mittwochmorgen bemerkte der Eigentümer den Diebstahl und meldete es. Glück im Unglück: Polizisten konnten den Wagen in der Nacht zu Donnerstag in Gera wiederfinden und das Fahrzeug dem Besitzer übergeben.