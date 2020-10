Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag im Saale-Holzland

Am Freitag, 23. Oktober, tritt eine Corona-Pandemie-bedingte Allgemeinverfügung im Saale-Holzland in Kraft. Diese gilt flächendecken für den gesamten Landkreis, da es keine lokalen „Hotsports“ gibt, sondern die Infektionsfälle sich fast flächendeckend im gesamten Saale-Holzland ausbreiten.

Öffentliches Leben soll weitgehend unberührt bleiben

Schulen und Kindergärten bleiben offen – es sei denn, in einer Kita oder in einer Schule nach den Herbstferien wird ein positiver Corona-Fall bekannt.

Auch Geschäfte, Gaststätten, Cafés, Bäder, Fitnessstudios und andere öffentliche Einrichtungen müssen nicht schließen. Das öffentliche Leben im Saale-Holzland-Kreis soll weitgehend unberührt bleiben.

Maskenpflicht im öffentlichen Raum wird weiter verschärft

Um den Schutz vor Infektionen im öffentlichen Raum zu erhöhen, wird die Maskenpflicht verstärkt. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht mehr nur in Geschäften, in den Bussen und Bahnen zu tragen, sondern in allen öffentlichen Gebäuden, auf den Fluren von Gaststätten und in Hotels sowie überall da, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Private und öffentlicheVeranstaltungen eingeschränkt

Deutlich eingeschränkt wird das Veranstaltungsleben, sowohl das öffentliche als auch das private, da Veranstaltungen als potenzielle Beschleuniger des Infektionsgeschehens gesehen werden. An privaten und familiären Feiern sowie nichtöffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen dürfen im Saale-Holzland nicht mehr als 15 Personen teilnehmen, unter freiem Himmel nicht mehr als 25.

Auch die Teilnehmerzahlen von öffentlichen Veranstaltungen werden beschränkt: auf 50 Personen in geschlossenen Räumen, unter freiem Himmel auf maximal 250. Ausgenommen davon sind unter anderem Versammlungen im Sinne des Versammlungsrechts, religiöse Zusammenkünfte, Veranstaltungen politischer Partien, amtliche und kommunale Sitzungen und Beratungen.

Ansonsten gelten die Vorschriften der Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus: Volksfestähnliche Veranstaltungen etwa bedürfen grundsätzlich der Erlaubnis.

Die Allgemeinverfügung ist im vollständigen Wortlaut unter www.saaleholzlandkreis.de / Corona-Virus (einschließlich Begründung) nachzulesen. Nach dem Inkrafttreten am 23. Oktober gilt die Allgemeinverfügung fürs Saale-Holzland vorerst bis 8. November 2020.

