Hermsdorf. Bei einem digitalen Campus Café in Hermsdorf stellt sich ein Unternehmen vor, das keramische Präzisionsbauteile herstellt.

Digitales Campus Café in Hermsdorf lädt ein

Der Verein Tridelta Campus Hermsdorf lädt am Freitag, 26. Juni, ab 13 Uhr zum digitalen Campus Café ein. Vorstellen wird sich das Unternehmen QSIL Ceramics GmbH aus Auma-Weidatal. Die Firma ist in das Projektvorhaben „Rubin“ (Regionales unternehmerisches Bündnis für Innovation) des Vereins eingebunden, der sich um eine Bundesförderung für den Standort bemüht, heißt es in einer Mitteilung.

Der Leiter für Forschung und Entwicklung, Ulf Herrmann, wird über das Unternehmen berichten, das sich mit keramischen Präzisionsbauteilen für den Anlagenbau, der Verfahrenstechnik, Sensorik sowie Gerätebau beschäftigt.

Über den Link https://Bit.ly/CC2606 kann man die Webkonferenz verfolgen.