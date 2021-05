Doch keine Einbahnstraße vor Hartmannsdorfer Kindergarten

In diesem Bereich sollte eine Verbindung vom dortigen Wendehammer zum Kindergarten im Hintergrund entstehen.

Hartmannsdorf. Nach ausführlicher Debatte kassiert der Hartmannsdorfer Gemeinderat den Vorschlag und hofft auf die Vernunft der Eltern.

Der Begriff „Elterntaxi“ hat sich in den zurückliegenden Jahren im Sprachgebrauch verankert, zumindest im Zusammenhang mit Eltern jüngerer Kinder und Bildungseinrichtungen. Auch in Hartmannsdorf wurde nun über die morgendliche Verkehrssituation vor dem örtlichen Kindergarten diskutiert. Es galt die Frage zu klären, ob eine Einbahnstraßenregelung als Lösung herhalten könnte.

Meist findet das Wort „Elterntaxi“ im Zusammenhang mit Problemen im Straßenverkehr vor Schulen oder Kindergärten Verwendung. Dann nämlich, wenn zu viele Eltern ihre Kleinen bis direkt vor das Zielgebäude fahren, um diese dort ohne Umwege abliefern zu können. Das kann von Staus, über Stopps im Halteverbot oder anderen Behinderungen bis hin zu gefährlichen Momenten in unübersichtlichen Situationen führen. Als Ursache werden oft Stress und Eile am Morgen angeführt, gern wird es in der öffentlichen Debatte als Symptom elterlicher Überfürsorge gedeutet.

Der Hartmannsdorfer Gemeinderat diskutierte Ende April darüber, vor dem Kindergarten eine improvisierte Einbahnstraße zu schaffen, um die Verkehrssituation vor der Einrichtung zu verändern. Das Vorhaben wurde aber letztlich einstimmig abgelehnt. Foto: Martin Schöne

Die Rolle der Eltern kam auch im Hartmannsdorfer Gemeinderat zur Sprache, doch erst, nachdem die Ausgangslage hinreichend diskutiert worden war.

Also von vorn: Hinter dem Tagesordnungspunkt 5.3 „Schaffung einer Einbahnstraße“ verbarg sich letztlich die Thematik der Zuwegung des Kindergartens. Dieser kann von der Bundesstraße aus angefahren werden. Daneben gibt es einen Schotterweg ins nördlich gelegene Wohngebiet, der an einen dortigen Fußweg anknüpft.

Nun stand der Vorschlag im Raum, diesen Schotterweg mit einfachen Mitteln ein Stück weit auszubauen, sodass für Fahrzeuge eine Verbindung bis hoch zur Wendeschleife am Wohngebiet entstanden wäre.

Das Ganze sollte als Einbahnstraße funktionieren und eventuell später auch als Anschluss zu einer Straße fungieren, die später einmal neben dem Fußweg am Wohngebiet entstehen soll. Dieses Straßenbauprojekt liegt derzeit aus Kostengründen aber auf Eis, wie Bürgermeister Armin Baumert bestätigt.

Die Idee, hier eine „ordentliche Zufahrt zum sogenannten Wendehammer“ durch Gemeindemitarbeiter realisieren zu lassen, war zuvor im Bauausschuss diskutiert worden. Im Gemeinderat büßte der Vorschlag dann aber rasch an Schwung ein. „Warum eine Einbahnstraße?“ Mit dieser Frage leitete Ratsmitglied André Böhme seine Stellungnahme zum Vorhaben ein.

Als Fachmann – Böhme führt eine Hartmannsdorfer Baufirma – zeigte er auf, dass die Sache komplizierter sei, als zunächst angenommen. Angesichts von derzeit mehr als 80 Kindern im Hartmannsdorfer Kindergarten schätzte er, dass wohl um die 50 davon täglich mit dem Auto zur Einrichtung gebracht werden. Mit dem Bringen und Abholen wäre das eine Belastung von 100 Fahrzeugen pro Tag für den zu schaffenden Verkehrsweg.

Diese müssten am Wendehammer über die Bordsteine fahren, würden mit einzelnen Rädern sicher nicht selten auch auf den dortigen Fußweg kommen, vermutete er. All das würde letztlich nur zu Schäden führen, die teuer behoben werden müssten. „Der Fußweg hat nicht den besten Unterbau“, so Böhme.

Wenn die Eltern mitspielen

Ein anderer Aspekt sei die Verkehrssicherheit, wenn in dem Bereich täglich Fußgänger und Autos einander nahe kämen, Kinder auf die Schotterpiste ausweichen müssten, auch mal stürzen könnten. Es gebe viele Kindergärten ohne Parkplätze direkt vorm Gebäude, argumentierte Böhme. Da gehe es auch.

Aus seiner Sicht solle der Wendehammer als eine Art Parkbereich für Elterntaxis ausgewiesen werden, sodass Eltern und Kinder die verbleibende Strecke von nicht einmal 100 Metern zu Fuß zurücklegen. Auf diese Weise wäre auch aus dieser Richtung ein Zugang umsetzbar. „Ich denke, dass ist zumutbar“, so Böhme weiter. Wenn der Kindergarten einen entsprechenden Aushang mache, sei das die einfachste Lösung. Wenn die Eltern mitspielten. Der Gemeinderat war einverstanden und setzte den Punkt „Einbahnstraße“ einstimmig von der Tagesordnung ab.