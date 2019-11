Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drittes Reparier-Café in Eisenberg

Seit September trifft sich regelmäßig ein Team im Eisenberger Wasserturm zum Reparier-Café, um Sachen wieder in Gang zu bringen. Am Sonntag sind zum dritten Mal Interessierte willkommen, die ihre geliebte Kaffeemaschine oder das ferngesteuerte Auto nicht dem Müll überlassen wollen. Dabei sind die Besitzer angehalten, auch selbst zu reparieren. Aber das Wesentliche sei der Aufbau einer „Reparier-Kultur“, wie sie einmal selbstverständlich war, so Detlef Poller, Projektleiter des Jugendzentrums. Dabei ginge es einfach nur um die ersten Schritte, also ein Gerät aufzuschrauben oder sich die gerissene Naht genauer anzuschauen. Nach wie vor werden Mitstreiter gesucht, um das Reparier-Café in Eisenberg auf gute Beine zu stellen. Man sollte Spaß am Reparieren mitbringen, könne aber auch am allgemeinen Organisieren beteiligt sein oder das Projekt mit einem selbstgebackenen Kuchen unterstützen, so Poller.

Sonntag, 17. November, 14 bis 18 Uhr, Jugendzentrum Wasserturm, Ladestraße 2, Eisenberg