Ein Apfelfest voller Premieren in Zinna

Im Jahr 1984 hatte der Tanzfilm „Footloose“ mit Kevin Bacon in der Hauptrolle seine Premiere in den Kinos. Der Streifen handelt grob gesagt von einem tanzbegeisterten Teenager aus der Großstadt, der mit seiner Mutter in eine provinzielle Kleinstadt zieht, in der das Tanzen verboten ist. Daraufhin kommt es zu erwartbaren Konflikten zwischen der Jugend und den konservativen Anwohnern, bis am Ende alles gut ausgeht. Nur, was hat das alles mit dem Apfelfest am Wochenende auf dem Obstgut Triebe zu tun?

Eigentlich nicht viel. Jedenfalls bis auf den Umstand, dass am Samstag auch auf dem Obstgut im Schöngleinaer Ortsteil Zinna das Tanzen untersagt war. Ebenfalls verboten waren Grüppchenbildung, unbedeckte Münder und Nasen sowie das Sich-entgegen-der Einbahnstraßenregelung-Bewegen. Hintergrund dieses Regelkatalogs waren natürlich nicht die spezifischen Ansichten der Veranstalter, sondern die Corona-Pandemie und die entsprechenden Erfordernisse des Hygienekonzeptes. Zufriedene Besucher Die Besucher deckten sich mit Obst und vielem mehr ein. Foto: Martin Schöne Wer nun allerdings annimmt, das Regelwerk könnte der fröhlichen Stimmung vor Ort geschadet haben, irrt sich gewaltig, denn die Veranstaltung erwies sich als derart gut vorbereitet und liebevoll organisiert, dass sich die Menschen ganz natürlich und entspannt über das Areal bewegen konnten. Viele Verkaufsstände luden zum Bummel ein. Von Äpfeln und Birnen, über Kartoffeln und Käse bis hin zu Messern, Korbwaren und ganzen Bäumchen gab es vieles zu entdecken. Beutelweise schleppten Besucher die regional produzierten Früchte aus der Verkaufshalle des Obstguts, um sich danach bei einer Rostbratwurst zu stärken oder Bernhard Koch bei der Arbeit an der hauseigenen Destille zuzusehen. Kein Tanzen, aber trotzdem Musik Die hauseigene Destille zog die Blicke auf sich. Foto: Martin Schöne Ein vielseitiger Musiker sorgte für die entsprechend atmosphärische Begleitung, indem er einen Klassiker nach dem anderen anstimmte: Neil Youngs „Heart of Gold“, „Into the Great Wide Open“ von Tom Petty and the Heartbreakers oder auch „Easy“ von Lionel Richie und den Commodores. An malerisch zwischen den Obstbaumreihen aufgestellten Bierzeltgarnituren lauschten die Gäste. Ein „Tanzen verboten“-Schild erinnerte das Publikum an die Regeln. Darauf angesprochen, ob er als Musiker jemals zuvor unter einem solchen Gebot aufgetreten sei, sagte der Mann schmunzelnd, er hätte es bis dahin noch gar nicht bemerkt. Das sei schon kurios, aber da könne man nichts machen. Auch für das Team vom Obstgut Triebe war es eine Premiere, das Apfelfest unter diesen Bedingungen umzusetzen. „Man kann es zwar nicht mit anderen Jahren vergleichen, besonders letztes Jahr war viel mehr los, aber in Anbetracht der Situation sind wir zufrieden“, sagte Am Nachmittag Inhaber Lars Triebe. Gäste wissen um Bedingungen Sabine Reinert und Wenke Reinhardt (von links) aus Jena genießen das Apfelfest. Foto: Martin Schöne „Ich bin sehr froh, dass es stattfinden konnte“, sagte Besucherin Wenke Reinhardt aus Jena, die auch im vergangenen Jahr zum Fest gekommen war. Sie habe sich wieder umfangreich mit Äpfeln und Saft eingedeckt. Neben ihr saß Sabine Reinert aus Jena und fügte an, für sie sei es der erste Apfeltag in Zinna: „Alles ist sehr gut organisiert. Vorbereitung, Hygienekonzept, Desinfektion. Hut ab!“ Beide Frauen waren sich einig: „Das war sicher kein leichtes Unterfangen.“