Ein Fahrrad-Sommer in Eisenberg

Es ist ein Weile her, da landete die Sängerin Katie Melua mit ihrem zart dahingehauchten „There are nine million bicycles in Beijing“ einen Hit in den Charts. Übersetzt heißt das „In Peking gibt es neun Millionen Fahrräder“. In Deutschland gab es laut dem Statistikportal www.statista.de im Jahr 2019 knapp 76 Millionen Fahrräder, die beliebten E-Bikes eingeschlossen. Darüber schreibt zwar niemand Pop-Musik, aber dennoch dürfte feststehen, dass der Fahrradbestand im ersten Halbjahr dieses Jahres weiter gewachsen ist. Denn im Corona-Sommer 2020 gibt es einen wahren Fahrrad-Boom. Das bestätigt auch der Inhaber des Fahrradgeschäfts Die Räderei Eisenberg, Lars Hadlich.