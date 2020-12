Die Zeiten, in denen hinter einem guten Foto noch richtiges Handwerk steckte, sind mit dem Einzug der digitalen Fotografie schon lange vorbei. Wusste man früher erst nach dem Entwickeln der Filme, ob ein Bild gelungen ist, genügt heute schon ein kurzer Blick aufs Display von Kamera oder Smartphone.

Das soll die Leistung der Hobby-Fotografen, die ihre Bilder zum Fotowettbewerb „Zuhause im Saale-Holzland“ eingereicht haben, aber gar nicht schmälern, denn damals wie heute gilt: Man muss ein Auge für das Motiv haben und natürlich im richtigen Moment auf den Auslöser drücken. So braucht ein Eisvogel nur wenige Sekunden, um einen Fisch zu fangen und zu verspeisen. Für den Fotografen hatte sich das wochenlange Warten ausgezahlt, als er diese Momentaufnahme im Kasten hatte.

Auch wie schön und vielfältig die Natur im Landkreis ist, haben die Teilnehmer mit ihren Bildern gezeigt. Sogar manch Geheimtipp ist darunter. So hatte in der Jury niemand erraten, an welchem Ort Freia Müller ihr „Spiegelbild“ von einem Teich mit Sonnenstrahlen aufgenommen hatte. Sie war dafür an der Lochmühle bei Thalbürgel unterwegs, erzählte sie zur Preisverleihung. Es lohnt sich also, bis Februar die Ausstellung der Bilder im Landratsamt zu besuchen, wenn auch nur mit Voranmeldung.

Einfach mal drauf gedrückt im Saale-Holzland – und gewonnen