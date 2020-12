Das Fotografieren sei eigentlich gar kein so großes Hobby von ihm, erzählt Bruno Anlauf aus Eisenberg. Dann scheint der 12-Jährige ein Naturtalent zu sein, denn mit seinem Bild „Naturpfade im Holzland“ hat der Schüler den Fotowettbewerb „Zuhause im Saale-Holzland“ für sich entschieden. „Ich hatte von dem Wettbewerb gehört“, erzählt er. Auf einer Fahrradtour mit seinen Eltern habe er im Wald bei Bad Klosterlausnitz „einfach mal drauf gedrückt“ – und gewonnen.

„Du hast eine richtig große Fangemeinde“, meinte Anett Tittmann von der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland, die den Wettbewerb initiiert hatte. Denn bei der Online-Abstimmung über das beste Bild habe Bruno mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Stolz nahm er dafür am Dienstag, 1. Dezember, auf dem Rittergut in Nickelsdorf eine Urkunde von Landrat Andreas Heller (CDU) entgegen. Garniert wurde der erste Platz mit einem 500-Euro-Gutschein für einen Elektronikmarkt in Stadtroda.

Eine Vielzahl der insgesamt 12 Gewinner des Fotowettbewerbes war zur Auszeichnungsveranstaltung nach Nickelsdorf gekommen und berichtete davon, welchen Aufwand sie teilweise für ihr Motiv betrieben hatten. So saß der Drittplatzierte Tom-Niklas Fröhlich mehrere Stunden im Tarnanzug in der Kiesgrube von Zschorgula, um sein Bild von einem Bienenfresser zu machen. Auch Torsten Stempler (5. Platz) hat in sein Foto von einem Eisvogel mit einem Fisch im Schnabel viel Zeit investiert: „Ich hatte den Vogel einmal im Mühltal gesehen und mich dann über Wochen getarnt auf die Lauer gelegt.“

Teilweise stundenlang für ein Motiv ausgeharrt

Auch wunderschöne Naturaufnahmen, wie das Motiv von Daniel Klie, der mit seinem Bild „Sonnenaufgang und Nebel über dem Mühltal“ Rang zwei erringen konnte, sind zum Wettbewerb eingereicht worden. „Ich musste mehrmals Anlauf nehmen“, berichtete er, mal habe die Sonne, mal der Nebel gefehlt. Doch an einem Novembermorgen vor zwei Jahren habe dann schließlich alles gepasst. Viola Damm (6. Platz) aus Bad Klosterlausnitz hat den Klosterteich der Kurgemeinde im Bild festgehalten. „Meine Freunde sind schon genervt von mir, weil ich den Teich ständig fotografiere, aber er ist einfach mein Lieblingsmotiv.“

Über 200 Bilder waren zwischen März und Mai dieses Jahres zum Wettbewerb angemeldet worden, eine Jury wählte über 80 für die finale Online-Abstimmung aus. Die Fotografien der Preisträger sowie mehr als 40 weitere der eingereichten Bilder sind noch bis Mitte Februar 2021 auf den Fluren im Landratsamt Eisenberg zu sehen, können dort coronabedingt aber nur nach Voranmeldung besichtigt werden. Ausgewählte Motive sind auch in einem Kalender versammelt, der in der Geschäftsstelle der RAG Saale-Holzland in Nickelsdorf erhältlich ist und auf Nachfrage auch verschickt werden könne.

Zusätzlich zu den Bildern wird im Kalender Monat für Monat ein Projekt vorgestellt, was über die RAG mit Mitteln aus dem europäischen Förderprogramm LEADER umgesetzt oder unterstützt werden konnte. „Wir wollten mit dem Wettbewerb mehr Menschen vor Ort erreichen um über Leader und die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, noch besser zu informieren“, so Anett Tittmann.

Kontakt zur RAG-Geschäftsstelle in Nickelsdorf unter Telefon 036693/230936; Anmeldung für die Ausstellung im Landratsamt unter Telefon 036691/70222