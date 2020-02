Einkaufsmarkt in Crossen rückt näher ans Zentrum

Die Penny-Markt GmbH plant in Crossen den Neubau einer Filiale in der Bahnhofstraße. Im dortigen Gewerbegebiet ist der Discounter schon seit Jahren in ein Objekt eingemietet.

Mit dem Neubau zieht Penny nun etwas näher an das Zentrum von Crossen. „Der neue Standort befindet sich zirka 450 Meter nördlich vom aktuellen Markt“, informiert auf Nachfrage Anja Schwerdtfeger von der Regionsleiterassistenz Region Ost. Gebaut werden soll auf einer Fläche neben dem Crossener Modell- und Formenbau. „Dadurch kann eine bessere Nahversorgung für die Einwohner von Crossen geleistet werden.“

Bauzeit von rund sieben Monaten

Zum Baubeginn kann Penny noch keine Angaben machen, da die dafür nötige Baugenehmigung noch nicht vorliege. Der Gemeinderat von Crossen hat zur letzten Sitzung der Aufstellung eines sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplans zugestimmt. Die Kosten dafür trägt der Investor. Ist die Genehmigung erteilt, gehe man von rund sieben Monaten Bauzeit aus, so Anja Schwerdtfeger.

Die neue Penny-Filiale soll eine Gesamtfläche von zirka 1095 Quadratmetern haben, die Verkaufsfläche betrage 800 Quadratmeter. „Das Objekt entspricht der neuesten Generation von Penny-Märkten, mit moderner Architektur und einer Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in Gold.“ So erfolge beispielsweise die Beheizung des Marktes ausschließlich durch die Abwärme der Kühlanlagen, so dass auf fossile Brennstoffe verzichtet werden könne.

Am neuen Standort soll außerdem ein Parkplatz mit 62 Stellplätzen entstehen. Zusätzliche Gewerbe, wie zum Beispiel ein Bäcker oder Fleischer, seien aber nicht vorgesehen.

Mitarbeiter wechseln in die neue Filiale mit

„Unsere Mitarbeiter wechseln natürlich mit in die neue Filiale“, sagt Anja Schwerdtfeger. „Es ist geplant, die Mitarbeiteranzahl an die neuen Gegebenheiten anzupassen. In welchem Umfang, kann derzeit noch nicht benannt werden.“ Im Gemeinderat kam die Frage auf, was nach dem Auszug von Penny mit dem Standort passiert. Nach seinen Informationen gebe es dafür schon mehrere Interessenten, sagte Bürgermeister Uwe Berndt. Leerstand sei also nicht zu befürchten.