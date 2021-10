Auf gehts, in die Krabbelgruppe

Einladung in offene Krabbelgruppe Stadtroda

Stadtroda. Eingeladen sind Kinder bis 2 Jahre und ihre Eltern in Stadtroda

Zur „Offenen Krabbelgruppe“ für Kinder bis zu zwei Jahren wird am Freitag, 15. Oktober, in das neue Familienzentrum des Vereins Bildungswerk Blitz in Stadtroda eingeladen.

„Offen“ bedeutet, dass alle interessierten Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 2 Jahren teilnehmen können, das aber nicht regelmäßigtun müssen, wie es beispielsweise bei den vier bestehenden Krabbelgruppen mit jeweils denselben Teilnehmern und Kindern bis zu einem Jahr der Fall ist.

Freitag, 15. Oktober, 9.30-11.30 Uhr, Zeitzgrund 6, Stadtroda; nächste Termine: 22. und 29. Oktober