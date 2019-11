Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einnahmen des Wintermarktes für Kauf von Sonnensegel

Was war das für ein Kontrast am Mittwochnachmittag auf dem Hof der Staatlichen Grundschule „Hügelland“ in Tröbnitz. Es lief der vierte Wintermarkt, organisiert vom Schulförderverein mit Saskia Döring und Nicole Dittrich an der Spitze.

Die Temperaturen passten zu einem 27. November mit knapp acht Grad Celsius. Und trotzdem war über den hinteren Teil des Hofes ein sechs mal zehn Meter großes Sonnensegel aus Polyester-Netzgewebe gespannt. Die Erklärung lieferte Schulleiter Steffen Knoll. „Wir haben Wort gehalten. Beim letzten Wintermarkt hatten wir erklärt, dass wir uns dieses Sonnensegel gern anschaffen würden. Wir haben Gelder gesammelt. Jetzt haben das Segel. Das werden wir natürlich morgen wieder einrollen. Es kommt dann im nächsten Jahr, wenn das Wetter wieder schön ist, wieder hier her“, sagte Knoll. Knapp 6400 Euro kostete die Anschaffung, ein Teil der Summe wurde durch den dritten Wintermarkt eingespielt, der größere Teil durch Fördermittel vom Land. Dass im Vorfeld des Marktes von sieben Erzieherinnen durch Krankheit und andere Gründe nur zwei zur Verfügung standen, bekamen die knapp 300 Besucher nicht mit. „Wir bewegen uns personell schon an der Schmerzgrenze. Ich habe alle Kontakte geknüpft, um vielleicht Ersatz zu finden, leider vergeblich“, sagte Knoll. Zehn Stände mit Bastelarbeiten der Kinder, Erzieher und Eltern waren aufgebaut. Gegenüber stand eine lange Tafel mit 952 Tombola-Preisen.