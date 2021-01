Einschränkungen während Schulbau in Bürgel

Die Arbeiten am Schulgebäude in Bürgel sollen bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Mit dem Start der vorgezogenen Winterferien am Montag, 25. Januar, beginnt auch die Altbausanierung der Gemeinschaftsschule in Bürgel. Der Landkreis investiert 2,2 Millionen Euro in die Sanierung des Altbaus, nachdem bereits für 7,6 Millionen Euro der Neubau errichtet und die Außenanlagen gestaltet wurden.

Während der Baumaßnahme würden die Lehrerparkplätze sowie die öffentlichen Parkplätze, die direkt an die Schule angrenzen, größtenteils für die Baustelleneinrichtung benötigt, informiert Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU). Der Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor der Schule muss als Schulweg freigehalten werden. In der Schulstraße werden, wie schon während der Arbeiten am Neubau, die Parkplätze auf dem halbseitigen Gehweg entlang der Töpfermarktfestwiese gesperrt, um den Begegnungsverkehr zu erleichtern. „Wir bitten um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen, damit die Baumaßnahme reibungslos durchgeführt werden kann“, so Waschnewski.

Nach Fertigstellung gilt Bürgel als modernster Schulstandort des Landkreises

Die Arbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen werden. „Wenn die Bauarbeiten trotz Corona-Pandemie nach Plan verlaufen, ist der Ausbau der Gemeinschaftsschule zum nächsten Schuljahr abgeschlossen. Damit haben wir in Bürgel den modernsten Schulstandort im Landkreis“, betont der Bürgermeister. Dann könne auch die Nachnutzung der Grundschule Thalbürgel mit dem Landkreis angegangen werden, meint er, vielleicht als altersgerechtes oder Mehrgenerationenwohnen.

Während der Bauphase werden die Grundschüler und die Abschlussklassen 9 und 10 weiterhin am Standort in Bürgel beschult. Die Klassen 5 bis 8 ziehen vorübergehend in die frühere Grundschule nach Thalbürgel um, die für den Unterricht hergerichtet worden sei. Ob Präsenzunterricht, Wechselunterricht oder nur Notbetreuung stattfinde, sei aber abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie und den jeweiligen Verordnungen des Bildungsministeriums.