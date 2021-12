Eisenberger EIS-Weihnacht mit schöner Überraschung

Eisenberg. Zur Freude vieler Kinder: Nikolaus fährt in Eisenberg mit seinem Gefolge auf dem Markt vor.

Große Überraschung am langen Einkaufsdonnerstag zur EIS-Weihnacht in Eisenberg: Am zeitigen Abend kam der Nikolaus mit kleinen Helfern auf dem Markt vor dem Rathaus vorgefahren mit kleinen Geschenken für die Kinder von Eisenberg. „In dieser Zeit eine schöne Abwechslung“, sagten Eltern, während die Kleinen die Pony vor der Nikolauskutsche und das Gefolge des bärtigen Alten mit der roten Zipfelmütze bestaunten. Vorbereitet wurde der Besuch des Nikolauses von der Eisenberger Innenstadtinitiative. Zuvor konnten die Kinder ihre geputzten Stiefel in der Wichtelwerkstatt abgeben, damit sie bei Innenstadthändler befüllt werden.