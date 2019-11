Eisenberg ächzt unter der Kreisumlage

In der Eisenberger Kämmerei laufen die Planungen für den Haushalt 2020. Aktuell gehe man im Verwaltungshaushalt von einem Fehlbetrag in Höhe von 1,3 Millionen Euro aus, sagte Kämmerer Lutz Cebulski zum jüngsten Stadtrat. Ein Posten, unter dem der Etat der Kreisstadt besonders ächzt, ist die Zahlung der Kreis- und Schulumlage. Für 2020 werde man dafür rund 5,8 Millionen Euro an den Landkreis überweisen. „Das ist ein enormer Betrag und der mit Abstand größte Posten im Haushalt“, so Cebulski. Er übersteige sogar die Zahlungen, die die Stadt an alle freien Kita-Träger leiste. „In den letzten zehn Jahren hat sich dieser Betrag mehr als verdoppelt.“

Vor der Festsetzung der Kreis- und Schulumlage und der Haushaltssatzung für den vom Kreis angestrebten Doppelhaushalt 2020/21 können alle kreisangehörigen Gemeinden Auskunft zur ihrer Finanz- und Haushaltssituation geben. In ihrer entsprechenden Stellungnahme findet die Stadtverwaltung Eisenberg klare Worte: „Der geäußerten Absicht des Landkreises, den Umlagesatz stabil zu halten, wird mit dem aktuellen Stand der Haushaltsplanung nicht entsprochen.“ Darin werde mit einem Umlagesatz von 46,49 v. H. (von Hundert) kalkuliert. Im Vorjahr lag der Satz bei 45,07 v. H. Auch der Umlagesatz für die Schulumlage steige um 0,18 auf 3,00 v. H. „Fest steht in Sachen Kreisumlage bisher, dass sich die Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden um rund 5,8 Millionen Euro erhöht haben“, lautet die Auskunft aus der Kämmerei des Landkreises dazu. Diese Umlagegrundlagen würden im Wesentlichen aus den durchschnittlichen Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen der letzten drei Jahre gebildet und sind Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. „Eine Erhöhung der Umlagegrundlagen bedeutet also, die Städte und Gemeinden verfügten – zumindest zurückliegend und in der Gesamtheit betrachtet – über eine deutlich höhere Steuerkraft.“ Das Ziel sei aber weiterhin, „den Kreisumlagesatz stabil zu halten“, heißt es. „Aktuell haben wir noch eine Deckungslücke im Verwaltungshaushalt von rund 730.000 Euro, aber wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um dieses Delta noch zu verringern“, wird Landrat Andreas Heller (CDU) zitiert. Die Stadt regt in ihrer Stellungnahme eine Arbeitsbesprechung auf Ebene der Kämmerer an, in dessen Rahmen auch geklärt werden könnte, „welche weiteren Finanzierungsquellen für die Aufgaben des Kreises erschlossen wurden, wo im Landkreis Einsparungen vorgenommen oder andere Mehreinnahmen erzielt werden.“ Denn nur bei gleichrangiger Betrachtung der berechtigten Interessen aller Beteiligten könne auch eine Akzeptanz bei den Gemeinden erzielt werden.