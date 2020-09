Eisenberg: Busplatz beim Stadtputz der traurige Ausreißer

Rund 60 Teilnehmer haben am 19. September zum World Cleanup Day in Eisenberg achtlos weggeworfenen Müll aufgesammelt.

Eisenberg/Stadtroda. Während die Stadt EIsenberg zum „World Cleanup Day“ rund 60 Teilnehmer zählt, bleibt die Zahl der Aufräumwilligen in Stadtroda mit 15 vergleichsweise gering.

Layla und Hayley werden langsam ungeduldig. Während Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) und Stadtmanager Max Nottrodt am Samstagmorgen am Rathaus noch letzte Anweisungen zum World Cleanup Day geben, sind die Mädchen im Kindergartenalter bereits mit Besen und Eimerchen bewaffnet und wollen endlich anfangen mit dem Müllsammeln. „Ich wünsche mir, dass unsere Stadt ansehnlicher wird und so noch mehr Touristen anlocken kann“, erklärt die Mama, warum sich 8 Uhr morgens die ganze Familie zum Stadtputz eingefunden hat.