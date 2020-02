Eisenberg: Dank Förderung zurück im Arbeitsleben

Zehn Jahre war Marco Altner arbeitslos. Nach dem Hauptschulabschluss hatte er Garten- und Landschaftsbauer gelernt, ging aber unter anderem wegen gesundheitlichen Einschränkungen in den zurückliegenden Jahren nur zwei kurzzeitigen Beschäftigungen nach.

Seit Juni 2019 arbeitet Marco Altner wieder regelmäßig. In der Kfz-Werkstatt von Heiko Heller in Eisenberg hat der junge Mann den Wiedereinstieg ins Berufsleben geschafft. Möglich gemacht hat das das sogenannte Teilhabechancengesetz des Bundes, das speziell Langzeitarbeitslosen neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnen soll. Arbeitgeber erhalten im Rahmen eines Förderprogrammes Lohnkostenzuschüsse, wenn sie Langzeitarbeitslose einstellen.

Zwischenbilanz für den Saale-Holzland-Kreis fällt positiv aus

Zum 1. Januar 2019 trat das Gesetz in Kraft, eine Zwischenbilanz für den Saale-Holzland-Kreis fällt positiv aus. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Thomas Handschuh, Geschäftsführer des Jobcenters. Im Kalenderjahr 2019 habe das Jobcenter über das Förderprogramm 23 zuvor langzeitarbeitslosen Menschen eine Tätigkeit ermöglichen können. Die Palette der Arbeitgeber sei sehr breit, reiche von der Pflege über private Firmen und Kommunen bis zu gemeinwohlorientierten Einrichtungen.

Damit das Programm funktioniert, brauche es natürlich engagierte Arbeitgeber. „Sie tragen auch eine große Verantwortung“, so Handschuh. Denn nicht immer gelinge Langzeitarbeitslosen der Schritt zurück ins Berufsleben reibungslos. Private Probleme oder Schwierigkeiten bei der Organisation des Alltags könnten zusätzliche Hemmnisse sein.

2020 sind 14 weitere Förderfälle geplant

Dennoch: „Die Abbruchquote ist gering“, sagt Thomas Handschuh. Und für 2020 seien 14 weitere sogenannte „Förderfälle“ in der Planung. Bei Einstellung werden in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses die kompletten Lohnkosten übernommen. In den nächsten drei Jahren beträgt die Förderung immerhin noch 90, 80 und schließlich 70 Prozent. „Das ist teuer, aber gut investiertes Geld“, findet der Geschäftsführer. „Wir hoffen nach diesen fünf Jahren natürlich auf eine Dauerbeschäftigung.“

Heiko Heller habe eher durch Zufall von dieser Möglichkeit der Förderung erfahren. Er sei eigentlich gar nicht auf der Suche nach einem Mitarbeiter gewesen – „Denn den hätte ich mir nicht leisten können.“ Da er Marco Altner aber schon einige Jahre kannte, bot er ihm eine Chance in seiner Werkstatt an. „Er macht sich hervorragend“, lobt der Chef.

Coaching soll Arbeitsverhältnis stabilisieren

Unterstützt wird die Förderung vom Jobcenter mit einem Coaching, das ab Arbeitsbeginn dazu beitragen soll, das Beschäftigungsverhältnis zu stabilisieren und die Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer zu verbessern. Auch für den Arbeitgeber steht der Coach als Ansprechpartner zur Verfügung.

Über die fünf Jahre der Förderung könnten außerdem bis zu 3000 Euro in Weiterbildungen investiert werden. Marco Altner will demnächst seinen Führerschein um die Klasse BE erweitern. „Dann kann er mit unserem Anhänger auch selbst Autos holen, wenn ich einmal nicht da sein sollte“, so Heiko Heller.

Teilhabechancengesetz – Was ist das?

Das Teilhabechancengesetz umfasst zwei Förderprogramme, deren Ziel reguläre sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sind

Bei einem dieser Programme, der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, können Arbeitgeber bis zu fünf Jahre mit einem Lohnkostenzuschuss unterstützt werden

Der Lohnkostenzuschuss beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses jeweils 100 Prozent, im dritten Jahr 90 Prozent, im vierten Jahr 80 Prozent und im fünften Jahr 70 Prozent.

Für die Förderung in Betracht kommen Menschen ab 25 Jahren, die in den vergangenen sieben Jahren bereits sechs Jahre und länger Leistungen vom Jobcenter beziehen; Menschen mit Schwerbehinderung und Eltern minderjähriger Kinder bereits nach fünf Jahren Leistungsbezug