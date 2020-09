Spielautomaten und Sportwetten sind für viele Betroffene der Einstieg in die Spielsucht

Eisenberg. Die Suchtberatungsstelle Wendepunkt in Eisenberg lädt am 30. September zum bundesweiten Aktionstag gegen die Glücksspielsucht Betroffene und Angehörige zu Gesprächen ein.

Eisenberg: Dunkelziffer an Spielsüchtigen ist hoch

Ein bisschen Geld auf den Lieblingsverein gesetzt, ein paar Münzen in den Automaten geworfen – „Sportwetten und Spielautomaten sind der klassische Einstieg in die Spielsucht“, weiß Heike Adler von der Suchtberatungsstelle Wendepunkt in Eisenberg. Der schnelle Erfolg, auch wenn er nur gefühlt ist, kann süchtig machen, wenn keine gesunde Distanz dazu aufgebaut wird.