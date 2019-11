Eisenberg: Fatima Denk ist neu im Kinderschutzbund

Im Mittelpunkt steht Fatima Denk überhaupt nicht gerne, doch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit muss sein. Denn seit dem 1. November dieses Jahres verstärkt die junge Frau das Team vom Kinderschutzbund in Eisenberg im Bundesfreiwilligendienst und folgt so auf Jörg von Jan, der hier die letzten anderthalb Jahre gewirkt hat. „Jörg hat sich schwerpunktmäßig um unseren Garten am Krauseplatz gekümmert“, sagt die Vorsitzende des Vereins, Monika von Thaler. Dort herrsche nun Winterruhe, daher konzentriert sich der Einsatz von Fatima Denk zunächst auf die Kinderinsel am Markt.

Das „Mädchen für alles“ „Ich bin Mädchen für alles und helfe, wo ich gebraucht werde“, sagt sie. Vor allem wolle man die regelmäßigen Öffnungszeiten absichern, meint Monika von Thaler. Der Donnerstagnachmittag werde zum Beispiel immer sehr gut angenommen. „Ich bin sehr gerne mit Kindern zusammen und arbeite auch gerne mit ihnen“, sagt Fatima Denk. Freunde hätten sie auf die Möglichkeit hingewiesen, im Kinderschutzbund zu arbeiten. Sie habe drei Berufe gelernt, sei aufgrund ihres kranken Kindes aber auf Flexibilität angewiesen. „Das hat hier vom ersten Gespräch an gepasst. Wenn es nötig ist, muss ich einfach reagieren können und das ist hier möglich.“ Möglichkeit zur Verlängerung Der Kinderschutzbund sei eine tolle Einrichtung in Eisenberg. „Kinder, die zu Hause Probleme haben, finden hier Hilfe und Schutz, das ist sehr wichtig.“ Auch Familien, die jeden Euro dreimal umdrehen müssen, fänden hier Angebote. „Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, auch nach dem Bundesfreiwilligendienst hier ehrenamtlich zu arbeiten“, so Fatima Denk. Ihre Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet und könne dann ein weiteres halbes Jahr verlängert werden, sagte Monika von Thaler. Regelmäßige Angebote: „Spielefrühstück“ immer dienstags, 9 bis 11.30 Uhr, sowie Spielenachmittag immer donnerstags, 15 bis 17 Uhr, in der Kinderinsel am Markt 16 in Eisenberg