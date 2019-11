Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg feiert am Sonntag Martinstag

Auf der Freizeitseite der OTZ sind in der Ausgabe vom 7. November die Daten durcheinander geraten, daher folgende Korrektur: Die Evangelische und die Katholische Kirchgemeinde laden am Sonntag zur Feier des Martinstages in Eisenberg ein. 17 Uhr beginnt eine Andacht in der Stadtkirche St. Peter, anschließend führt der Laternenumzug über den Steinweg bis an die Katholische Kirche, wo die Martinshörnchen geteilt werden. In Crossen findet die Martinsfeier am Montag, 11. November, ab 17 Uhr statt. Auch in Königshofen wird gefeiert: ebenfalls am Montag, 11. November, ab 17.45 Uhr. Caaschwitz feiert den Martinstag dann am Mittwoch, 13. November, um 17 Uhr.