Eine Drohne kann etwa hilfreich sein, um im Falle eines größeren Einsatzes einen Überblick zu bekommen. Hier eine Aufnahme von einer Übung in Thiemendorf.

Eisenberg: Feuerwehrverein will mit Spenden Drohne finanzieren

Eisenberg. Einsatzdrohne könne nicht aus Vereinsmitteln beschafft werden. Nun setzt Verein auf Crowdfunding-Kampagne

„Immer mehr Feuerwehren setzen Drohnen ein – ob zur Lageerkundung, zum Aufspüren von Brandnestern oder zur Personensuche im freien Gelände“, schreibt zum Beispiel der Online-Auftritt des Fachblatts „Feuerwehrmagazin“. Auch die Eisenberger Feuerwehr ist sich den Anwendungsmöglichkeiten der fliegenden Kameras bewusst. Mit einer Crowdfunding-Aktion – also einer Spendensammlung im Internet – will der Feuerwehrverein nun dabei helfen, eine Einsatzdrohne für die Eisenberger Wehr zu beschaffen. Die 28-tägige Aktion soll am 22. November beginnen.

„Eine solche Einsatzdrohne würde uns in verschieden Einsatzlagen enorm weiterhelfen“, teilt Patrick Riedel, Sprecher der Eisenberger Feuerwehr, mit. Für die Feuerwehr gebe es aktuell keine Norm, die eine solche Drohne vorschreibt, daher stünden dafür auch keine speziellen Förderungen zur Verfügung. Im Landkreis werde derzeit keine Drohne vorgehalten. „Wir müssten daher eine Drohne aus Gera oder Jena anfordern. Diesen, vielleicht entscheidenden, Zeitfaktor würden wir uns gern sparen“, begründet Riedel die Entscheidung für die Spendensammlung.

Ortungs- und Wärmebildtechnik

Dem Verein sei es aufgrund der Corona-Lage nicht möglich, das Gerät aus eigenen Mitteln zu beschaffen. „Hier sind in den letzten beiden Jahren, einfach zu viele Einnahmen ausgeblieben.“ Laut der Vorschau auf der Crowdfunding-Seite will der Verein 5000 Euro einwerben. Die Drohne soll mit spezieller Ortungs- und Wärmebildtechnik ausgestattet werden. Das könne etwa bei Personensuchen einen großen Unterschied machen. Auch bei der Erkundung verschiedener Einsatzszenarien ist der Einsatz denkbar :Zuwegungen finden, Einsatzorte lokalisieren, Waldbrandsuche, Begutachtung von Gefahren in der Höhe, Suche nach Glutnestern bei Gebäudebränden. Die Drohne soll als Dokumentationsmittel auch helfen, um bei Großeinsätzen ein Gesamtbild aus der Luft zu erhalten.

Die Spendenaktion startet am 22. November auf dieser Webseite: www.gera-crowd.de/einsatzdrohne