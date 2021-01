Eisenberg: Haushalt, Notfalldosen und vielleicht ein Musikfest

Eni von der ehemaligen Band Tramp und Felix Dräger spielten auf dem Markt in Gera zum Fête de la Musique. Vielleicht wird das Musikfest auch bald in Eisenberg stattfinden.

Eisenberg Der Stadtrat tagt am Donnerstag in der Stadthalle der Kreisstadt Eisenberg. Folgende Themen sollen diskutiert werden:

Unter verschärften Corona-Regeln wird am Donnerstagabend, 28. Januar, ab 18 Uhr der Stadtrat von Eisenberg in der Stadthalle tagen. Das heißt: Ratsmitglieder und Gäste haben während der gesamten Sitzung ihre Schutzmasken zu tragen.

Schwerpunkt der Sitzung werden Diskussion und Beschluss des Stadthaushalts für dieses Jahr sein. In zurückliegenden Sitzungen der Stadtratsausschüsse war der Haushaltsentwurf zunächst nichtöffentlich vorberaten worden. In der Stadtratssitzung ist das Thema öffentlich zu behandeln. Darüber hinaus stehen zwei Anträge der Fraktion der Linken auf der Tagesordnung.

Fête de la Musique vielleicht auch bald in Eisenberg

Für den 21. Juni könnte aus Sicht der Linken die Fête de la Musique, ein Musikfest, das seit einigen Jahren schon wie anderswo auf der Welt in Gera, Jena, Erfurt und Apolda gefeiert wird, auch nach Eisenberg geholt werden. Für das Musikfest mit Laien- und

Berufsmusikern auf Straßen und Plätzen beantragt die Fraktion, dass Eisenberg für die Auftritte am 21. Juni kommunale Flächen zur Verfügung stellt.

Außerdem schlägt die Fraktion der Linken vor, dass die Stadt Eisenberg Notfalldosen beschafft und an interessierte Bürger, insbesondere an Senioren kostenlos verteilt. Die grün-weißen Notfalldosen gibt es seit 2015. Mit ihrem festem Platz im Kühlschrank können diese bei medizinischen Rettungseinsätzen hilfreich sein. Mehrere

Gemeinden in Deutschland halten solche Lebensretter bereits für ihre Bürger bereit.