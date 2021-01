Eisenberg hisst die Friedenflagge

Als Zeichen ihrer Unterstützung wird die Stadt Eisenberg wie andere deutsche Städte auch am 22. Januar die „Mayors for Peace“-Flagge am Rathaus hissen.

Eisenberg. Als Mitglied der weltweiten Initiative „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden) begrüßt der Bürgermeister der Kreisstadt des Saale-Holzlandes Michael Kieslich (CDU) den Atomwaffenverbotsvertrag, der am 22. Januar in Kraft tritt.

„Er ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer Welt ohne Atomwaffen. Denn die humanitären Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen sind katastrophal“, stellt Kieslich fest. Er fordert eine neue Debatte über nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle. „Eine friedliche und sichere Zukunft lässt sich nur in einer Welt ohne Atomwaffen gestalten“, so der CDU-Kommunalpolitiker. Als Zeichen ihrer Unterstützung wird die Stadt Eisenberg wie andere deutsche Städte auch am 22. Januar die „Mayors for Peace“-Flagge am Rathaus hissen. „Denn Städte mit ihrer wichtigen Infrastruktur und einer hohen Bevölkerungszahl gelten nach wie vor als vorrangige Ziele im Falle eines nuklearen Angriffes“, heißt es aus dem Eisenberger Rathaus.

Neue Debatte über nukleare Abrüstung gefordert

Der Atomwaffenverbotsvertrag war im Jahr 2017 von den Vereinten Nationen verabschiedet worden. Mit seiner jetzigen Ratifizierung sind Atomwaffen völkerrechtlich geächtet und verboten. Das von Hiroshima geführte weltweite Städtebündnis „Mayors for Peace“ mit etwa 8000 Mitgliedern, darunter 700 Städte in Deutschland, setzt sich für eine atomwaffenfreie Welt ein. Noch immer verfügen die Atommächte über geschätzt 13.400 Nuklearwaffen. Derzeit investieren sie massiv in die Modernisierung und Einsatzfähigkeit ihrer Atomwaffenarsenale. Dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen sind die Atommächte nicht beigetreten. Auch Deutschland nicht.

In dem völkerrechtlich bindenden Vertrag verpflichten sich die Unterzeichnenden, "nie, unter keinen Umständen" Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern. Darüber hinaus verpflichten sich die Mitgliedsstaaten, Personen, die von Kernwaffentests oder –einsätzen betroffen sind, umfassende Hilfe zu leisten und geeignete Maßnahmen zur Umweltsanierung der kontaminierten Gebiete in ihrem Hoheitsgebiet zu ergreifen. Auch nach Inkrafttreten des Vertrages ist ein Beitritt weiterer Staaten möglich.