Eisenberg: Jugendliche erleben mit Verspätung ihren großen Tag

Über 90 Schüler aus Eisenberg, Crossen, Hainspitz und Schkölen haben am 19. September in Eisenberg ihre Jugendweihe gefeiert. Die Feiern waren aufgrund der Corona-Pandemie vom Frühjahr in den Herbst verschoben worden.

„Anders als gedacht, trotzdem feierlich und aufregend“, bilanzierte Manuela Seydewitz vom Verein Jugendweihe Ostthüringen am Samstag, als die erste von insgesamt zwei Jugendweihe-Feiern in der Stadthalle beendet war. Eisenberg war der Auftakt für die Feiern im Landkreis, die aufgrund der Corona-Pandemie vom Frühjahr in den Herbst verschoben werden mussten. Über 90 Schüler aus dem Gymnasium und der Regelschule in Eisenberg, den Regelschulen in Crossen und Schkölen und aus dem Förderzentrum „Schule am See“ in Hainspitz hatten sich dafür angemeldet.