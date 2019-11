Eisenberg: Leseclub lädt zum Schmökern ein

„Das sieht ja gar nicht aus wie in der Schule!“ Diese Feststellung machten die Schüler der Martin-Luther-Grundschule in Eisenberg, als sie das erste Mal ihren neuen Leseclub betreten durften. Dort, wo früher ein kleiner, dunkler Computerraum war, laden nun kuschlige Sitzsäcke, urige Lesehöhlen und natürlich viele Bücher, Spiele und andere Medien zum Schmökern ein.

„Was lange währt“, meinte am Donnerstag zur offiziellen Einweihung Direktorin Silke Klopfstein. Denn von der ersten Idee bis zur Eröffnung des Leseclubs habe es fast ein ganzes Jahr gedauert. Die Stiftung Lesen will im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bis Ende 2022 deutschlandweit 465 Leseclubs unterstützen. „Wir sind durch die Erfahrungen anderer Schulen auf das Konzept gestoßen“, sagte Lehrerin Christiane Arnold, die das Projekt federführend für die Luther-Grundschule auf die Beine stellte.

Bewusst kein Teil des Unterrichts

Die Idee ist, das Lesen bewusst in einer freizeitorientierten Atmosphäre zu fördern. „Die Öffnungszeiten des Leseclubs werden daher bewusst in die Hort-Zeiten, nicht die Unterrichtszeiten integriert“, sagt Christiane Arnold. Mehr als zehn Kinder und Jugendliche sollen den Club auch nicht gleichzeitig nutzen dürfen. Das gebe zum einen der Raum nicht her, zum anderen sollen sich die jungen Leser auch ganz gezielt mit ihrem Buch zurückziehen dürfen. Pädagogisch geschulte Betreuer sollen die Lesemotivation der Kinder wecken. Unterstützt durch ehrenamtliches Engagement sollen zudem wechselnde Projekte stattfinden.

Um für die Förderung ausgewählt zu werden, musste sich Christiane Arnold Bündnispartner suchen. „Wir sind sehr dankbar, dass uns die Stiftung PhosZoe und der Seniorenbeirat von Eisenberg unterstützen.“ Die Hilfe durch die Stiftung Lesen basiert dabei auf zwei Säulen: Es gibt materielle Hilfe bei der Einrichtung des Leseclubs, außerdem werden Ehrenamtliche, die sich künftig im Club engagieren wollen, zum Beispiel als Vorleser, bei Fortbildungen gezielt geschult. Auch die Lese-Omas, die jetzt schon an der Schule eingesetzt sind, und die Erzieher wollen den Leseclub unterstützen.

Angebot wird jährlich aufgefrischt

Nach einer Anlaufphase schulintern wolle man das Angebot im kommenden Jahr auch nach außen öffnen. „Wir möchten zum Beispiel die Kindergärten einladen, mit uns zu lesen oder kreativ zu sein“, wünscht sich Christiane Arnold. Zur umfangreichen Erstausstattung gehören neben unzähligen Büchern nämlich auch vielfältiges Bastelmaterial. Jährlich würden Bücher und Spiele während der Laufzeit des Förderprogramms bis 2022 aufgefrischt, das Zeitschriften-Angebot wechselt monatlich.

An der Luther-Grundschule wird die Eröffnung des Leseclubs mit einer ganzen Lesewoche gefeiert. Dazu wurde zum Beispiel die Stadtbibliothek besucht, am Donnerstag gab es einen Leseabend. „Uns gefällt die Sitzecke am besten“, erwidern Mia-Sophie und Hanni auf die Frage, was sie am neuen Leseclub schätzen. Und welche Bücher werden von den zwei Mädchen im bequemen Sitzsack gelesen? „Pferdegeschichten.“