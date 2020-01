Eisenberg: Neue Toilette am Busplatz geplant

An die 30 Interessierten nahmen am Mittwoch zum ersten Seniorenstammtisch in Eisenberg teil. „Wir wollen hier nicht nur diskutieren, sondern verändern und anschieben“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates, Frank-Dieter Lindner.

Haltestelle am Bethesda soll barrierefrei werden

Ein Schwerpunkt der Gesprächsrunde, die neben Lindner von Stadtmanager Max Nottrodt geleitet wurde, war die Frage nach der Mobilität für Ältere in der Kreisstadt. Lindner zitierte aus den Ergebnissen der Umfrage „Wie seniorenfreundlich ist Eisenberg?“, dass 58 Prozent der Senioren das Angebot der Stadtbuslinie nutzen und schätzen. „Manche Haltestellen sollten aber so gestaltet werden, dass ältere Leute auch gut ein- und aussteigen können“, lautete eine Forderung. Insbesondere am Markt und am Diakoniezentrum Bethesda sei das schwierig.

Die Haltestelle am Bethesda ist ein Dauerthema und im Fokus der Stadtverwaltung, versicherte Bauamtsleiterin Gabriele Daßler. Das Ziel sei, an dieser Stelle eine barrierefreie Haltestelle einzurichten. „Dafür wollen wir aber Fördermöglichkeiten nutzen“, so Daßler. Der Plan ist, die Maßnahme in diesem Jahr vorzubereiten und im kommenden Jahr umzusetzen.

Erreichbarkeit von Nachtweihnachtsmarkt und Landmarkt kritisiert

Bedauert wurde, dass es zum Nachtweihnachtsmarkt keine Bus-Sonderfahrten gab. Samstags hält der letzte Bus der Stadtlinie 15.44 Uhr am Marktplatz, sonntags fährt gar kein Bus. „Da kommen diejenigen, die nicht gut zu Fuß sind, überhaupt nicht zum Markt hin.“ Ebenfalls wurde bedauert, dass der Landmarkt nur sonntags stattfindet. Wer auf den Bus angewiesen sei, könne dann schlicht nicht teilnehmen.

Ein anderes leidiges Thema soll laut der Bauamtsleiterin zeitnah angegangen werden: die fehlende öffentliche Toilette am Busplatz. Noch bevor dort die großen Umbaumaßnahmen starten, wolle die Stadt wieder eine entsprechende Anlage installieren. Wegen andauerndem Vandalismus war vor vielen Jahren die öffentliche Toilette entfernt worden. Auch in der Toilette am Markt gebe es immer wieder Schäden.

Stadtverwaltung baut auf Alltagswissen der Senioren

Vorschläge, wie man mutwilliger Zerstörung begegnen könnte, gab es aus der Runde der Senioren einige: Videoüberwachung, Randalierer ansprechen, verstärkte Präsenz von Polizei und Ordnungsamt oder die Einrichtung einer Alkoholverbotszone. Man könne das natürlich prüfen, so die höfliche Antwort der Stadtverwaltung. Was wirklich umsetzbar ist, muss sich zeigen.

Schon viele Jahre wird der fehlende Gehweg in der Mühlenstraße Richtung Friedhof bemängelt. Auch hier konnte Bauamtsleiterin Gabriele Daßler zumindest ein wenig Hoffnung machen: „Wir wollen versuchen, den Neubau des Gehwegs in die Haushaltsdebatte für 2021 einzubringen.“ Mit rund 110.000 Euro reinen Baukosten für 370 Meter Gehweg wird kalkuliert, weitere Ausgaben für den Grunderwerb oder die Beleuchtung kämen noch hinzu.

Hinweise zur Umgestaltung des Roßplatzes erwünscht

„Wir sind auf ihr Alltagswissen angewiesen“, ermunterte Stadtmanager Nottrodt die Anwesenden, sich auch mit konkreten Hinweisen an die Stadtverwaltung zu wenden. Gabriele Daßler sprach sich dafür aus, den Seniorenbeirat künftig so früh wie möglich in aktuelle Bauprojekte einzubeziehen und nannte als Beispiel den Roßplatz. Bei Vor-Ort-Terminen sollten Hinweise des Beirates gesammelt und bereits während der Planungsphase berücksichtigt werden.