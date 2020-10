Das Defizit könnte noch höher ausfallen, da zum jetzigen Stand der Haushaltsplanung noch nicht alle Investitionen für 2021 eingeplant sind.

Ursache für das Minus in Millionenhöhe sind vor allem absehbar geringere Steuereinnahmen für die Stadt. In der vorläufigen Haushaltsplanung sind 300.000 Euro weniger Einnahmen aus Gewerbesteuern und deutlich geringere Einnahmen aus der Einkommenssteuer angesetzt als in diesem Jahr. Cebulski verweist auf die bundesweite Zwischensteuerschätzung vom September.

„Die Zahlen sind schlechter geworden aufgrund der aktuellen Situation“, erläutert der Kämmerer. Er hofft noch „auf Bewegung in Land und Bund“, damit von der Corona-Krise bedingte Ausfälle kompensiert werden können.

Aktuell stehe die Kreisstadt mit ihren Gewerbesteuer-Einnahmen im Corona-Jahr aber nicht mehr so schlecht da, wie noch im Halbjahr befürchtet, sagt der Stadtkämmerer. Knapp über drei Millionen Euro Gewerbesteuern seien inzwischen an die Stadt gezahlt worden, geplant sind etwa 3,3 Millionen Euro für dieses Jahr.

Cebulski rechnet damit, dass wegen der relativ soliden Gewerbesteuerannahme ein Teil der Stabilisierungszulage des Landes wieder zurückzuzahlen ist. Die Zuweisungen würden in den kommenden Jahren verrechnet. Knapp eine halbe Million Euro habe Eisenberg als Stabilisierungszulage erhalten, gegebenenfalls seien 150.000 bis 200.000 Euro zurückzahlen.

Kreis- und der Schulumlage wird sich vermindern

Der Kämmerer rechnet auch damit, dass es 2021 eine geringere Gewinnausschüttung vom kommunalen Tochterunternehmen Eisenberger Wohnungsgesellschaft an die Alleingesellschafterin Stadt Eisenberg geben wird. Die Zahlung werde sich von 200.000 auf 100.000 Euro verringern.

Aber auch Ausgabe werden sich verringern: „Die Höhe der Kreis- und der Schulumlage wird sich vermindern, da wir nicht mehr die hohen Einnahmen haben wie in den Jahren 2017 und 2018“, erläutert Cebulski. Die finanzielle Basis für die Berechnung sei um 400.000 Euro gesunken. Ein Ausgleich des Millionen-Defizits im Ergebnishaushalte werde jedoch noch möglich sein aus den hohen Erträgen vergangener Jahre.

Ab 2022 geht es in Eisenberg an die Substanz, dann sei der Haushaltsausgleich nur noch aus der Rücklage möglich, erläutert der Kämmerer. Deshalb sei die für dieses Jahr geplante Kreditaufnahme ein umso wichtigerer Schachzug gewesen, in den nächsten Jahren wäre sie nicht mehr möglich.

Den 700.000-Euro-Kredit habe Eisenberg zu null Prozent Zinsen und mit einer Zinsbindung für sieben Jahre aufnehmen können. Bis dahin soll der Kredit auch abbezahlt sein.