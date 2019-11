Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenberg: Schüler gärtnern auf dem Markt

Die Schüler der Arbeitsgruppe „Gärtnern“ aus der Regelschule in Eisenberg haben in diesem Jahr die Patenschaft für die große Pflanzschale auf dem Markt übernommen. Am Dienstag (19. November) wurde noch einmal kräftig Unkraut gejätet, bevor die Schale mit Tannenreisig abgedeckt und somit winterfest gemacht wird. Auch ein paar Krokus- und Tulpenzwiebeln sind in die Erde gekommen, denn das nächste Frühjahr kommt bestimmt.