Der Seniorenbeirat von Eisenberg hat sich zur letzten Sitzung am Montag zum Thema Ortsumgehung für Eisenberg positioniert. Anlass war die Anfrage des Eisenbergers Wolfgang Germanus, der seit langem für eine Umgehungsstraße kämpft.

Nach Zahlen der Stadt sind in Eisenberg rund 570 Bewohner direkt vom starken Durchgangsverkehr mit Lärm und Dreck betroffen. „Diese Zahl ist mir zu niedrig“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates, Frank-Dieter Lindner. Denn als „Betroffene“ zählten nicht nur Anwohner in der Friedrich-Ebert-Straße oder Jenaer Straße, sondern auch Bürger, die sich täglich in der Innenstadt bewegen, vom Busplatz zum Steinweg laufen, oder den Friedenspark nutzen. Daher sei auf lange Sicht eine Ortsumgehung für Eisenberg nötig. „Wo die Trasse lang führt, müssen Experten entscheiden.“ Kurzfristig sollte die Stadt aber nach Möglichkeiten suchen, die Ortsdurchfahrt für Kraftfahrer „unattraktiver“ zu machen, zum Beispiel durch Geschwindigkeitsbegrenzungen. Lindner forderte, unverkrampft über dieses Streitthema in der Stadt zu diskutieren, eine Lagerbildung dafür oder dagegen sei nicht hilfreich. „Wir müssen eine Lösung für Eisenberg finden und dafür müssen Ideen auf den Tisch.“

Der Seniorenbeirat, der die Belange von rund 2700 Älteren in Eisenberg vertritt, will sich dabei gerne einbringen. Im kommenden Jahr wolle man regelmäßig Seniorenstammtische anbieten, zu denen Bürger zusammen mit Experten zu bestimmten Themen, zum Beispiel einer Umgehungsstraße für Eisenberg, diskutieren können.