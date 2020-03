Jährlich zahlen die zu erfüllenden Gemeinden an die Kreisstadt Eisenberg eine Verwaltungsumlage. In diesem Jahr sinkt der Umlagesatz je Einwohner leicht.

Eisenberg. Petersberg, Hainspitz, Gösen, Rauschwitz und Mertendorf zahlen weniger je Einwohner in diesem Jahr an die Kreisstadt.

Eisenberg senkt Verwaltungsumlage

Die Stadt Eisenberg senkt für ihre zu erfüllenden Gemeinden Hainspitz, Petersberg, Gösen, Rauschwitz und Mertendorf für dieses Jahr den Hebesatz der Verwaltungsumlage auf 133,03 Euro je Einwohner. Der Berechnung liegt der nicht gedeckte Finanzbedarf von Aufwendungen im Ergebnishaushalt der erfüllenden Kommune Eisenberg zugrunde, erläutert dazu Stadtkämmerer Lutz Cebulski. Der nicht gedeckte Finanzbedarf ist für dieses Jahr auf 1,64 Millionen Euro festgesetzt. Mit den Bürgermeistern der fünf Gemeinden sei die Berechnung im Detail besprochen worden, so Cebulski. Einige der Gemeinden werden in der absoluten Summe mehr an Eisenberg zu zahlen haben, da deren Einwohnerzahl leicht gestiegen ist.