Eisenberg: Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Die Klinik für Innere Medizin an den Waldkliniken Eisenberg hat ihr Spektrum erweitert. Ab sofort werden unter der Regie von Chefarzt Akos Juhasz auch Eingriffe zum Einsatz von Herzschrittmachern und Defibrillatoren durchgeführt.

Erste Operationen sind ohne Komplikationen verlaufen

„Wir haben bereits die ersten Operationen ohne Komplikationen durchgeführt, den Patienten geht es gut“, sagt Akos Juhasz. Man beginne in Bezug auf die Anzahl der Eingriffe auf einem niedrigen Niveau: „In diesem Jahr planen wir ungefähr 20 Eingriffe dieser Art, im Jahr darauf sollen es dann doppelt so viele werden.“ Ärzte und Assistenten müssten erst Erfahrungen sammeln, schließlich habe es diese Behandlungsmethode bisher in Eisenberg nicht gegeben. „Aber es macht Spaß, etwas Neues hier in den Waldkliniken anbieten zu können.“

An den Waldkliniken Eisenberg werden ab sofort auch Herzschrittmacher implantiert. Die Geräte sind nur wenige Zentimeter groß. Foto: BIOTRONIK

Der Eingriff dauert maximal eine Stunde

Herzschrittmacher kommen zur Anwendung, wenn das Herz zu langsam schlägt. „Der Einsatz des Schrittmachers ist nur ein kleiner Eingriff“, weiß der Chefarzt. Im Operationssaal wird der Patient dafür nur örtlich betäubt, der Eingriff dauere maximal eine Stunde. Unterhalb des Schlüsselbeins wird ein rund vier Zentimeter langer Schnitt gemacht und eine Gewebetasche gebildet, in die das Gerät hineingelegt wird. Elektroden führen vom Schrittmacher zum Herz und überwachen dort den Herzrhythmus. Ist dieser zu langsam oder es kommt zu Aussetzern, gibt das Implantat einen elektrischen Impuls ab, um es zum Schlagen anzuregen. „Die Patienten können das Krankenhaus in der Regel bereits am nächsten Tag verlassen“, sagt Akos Juhasz.

Einmal im Jahr wird das Gerät überprüft

Einmal im Jahr müssen die Patienten dann zur Kontrolle in die Klinik. Dabei werden die Einstellungen und die Funktion des Schrittmachers überprüft. „Abhängig davon, wie oft das Herz stimuliert werden muss, sollte nach zehn Jahren ein Austausch erfolgen.“ Der Eingriff zum Einsatz eines Defibrillators muss hingegen unter Vollnarkose erfolgen. Er wird zur Therapie von schnellen Herzrhythmusstörungen sowie zum Schutz vor dem plötzlichen Herztod eingesetzt.

Trotz der großen Kardiologie-Abteilungen in umliegenden Krankenhäusern wie in Gera oder Jena sieht Chefarzt Juhasz Bedarf für ein solches Angebot auch im Landkreis. „Manche Patienten entscheiden sich bewusst für ein kleineres Haus.“ Ärzte und Praxen in der Region habe man bereits angeschrieben und über die erweiterten Behandlungsmaßnahmen der Klinik für Innere Medizin in Eisenberg informiert.