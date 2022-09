Eisenberg: Zahntheater sorgt für Begeisterung

Eisenberg. Eisenberger Stadthalle in Theaterbühne verwandelt: Kitas und Grundschulen zu Gast

„Im Kindergarten etwa im Alter von drei bis vier Jahren geht das Süßigkeitenessen los“, erklärt Uta Orth, die als Zahnärztin beim Gesundheitsamt tätig ist. Mit fünf bis sechs Jahren seien dann nur noch 50 Prozent der Kinder kariesfrei, das Ziel sollten jedoch deutlich mehr Kinder sein. Demnach sei besonders bei den Kleinen die Vorbeugung so wichtig.

An diesem Morgen ist sie mit zwei Kolleginnen zu Besuch in der Eisenberger Stadthalle. Hier wird der Tag der Zahngesundheit, der am 25. September war, mit einem Theaterstück für Kinder gefeiert. Am Tag zuvor seien bereits die Kinder der vier Kindertagesstätten in Eisenberg zu Gast gewesen, nun seien auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen vor Ort, um in spielerischer Form über die richtige Zahnpflege zu lernen, erklärt sie.

Das Publikum tobt begeistert

Bereits bevor die beiden Clowns Pipo und Pipolina aus Potsdam auf der Bühne zu sehen sind, klatschen und jubeln die Kinder voller Begeisterung. Vorfreude und Aufregung liegen in der Luft. Dann beginnt die Show. Zunächst steht Morgensport auf dem Programm. Die Kinder trampeln mit den Füßen, winken und folgen gebannt den Worten und Bewegungen der beiden Clowns. Dann wird in spielerischer Form erklärt, dass man auch zur Vorbeugung zum Zahnarzt gehen sollte und nicht nur, wenn man Zahnschmerzen hat. Die beiden Clowns erzählen eine Geschichte über einen vergesslichen Jungen namens Peter. Da er vergessen hatte, sich die Zähne zu putzen, bevor der Zahnarzt in die Schule kommt, hat er nun schreckliche Angst, erklären die Clowns. Die Kinder fiebern mit.

Zwischenzeitlich verliert Peter, der in Gestalt einer Holzpuppe anwesend ist, seinen Kopf und erhält einen Ersatzkopf. Mit Unterstützung eines freiwilligen Jungen wird auf der Bühne Zahnarzt gespielt. Immer wieder werden Fragen rund um die Zahngesundheit aufgegriffen, so zum Beispiel: Wann werden die Zähne geputzt und wie lange? Was passiert beim Zahnarzt oder wie putzt man richtig seine Zähne? Bei jeder Frage fliegen zahlreiche Hände nach oben, um die passenden Antworten zu geben. Einige können es auch nicht erwarten und rufen einfach direkt drauf los.

Zahntheater zum ersten Mal in Eisenberg

„Das Zahntheater ist zum ersten Mal in Eisenberg“, erklärt Uta Orth. Insgesamt sei es jedoch schon der dritte Auftritt dieser Art, so war man in den Jahren zuvor bereits in Hermsdorf und Camburg/Dornburg unterwegs.

Für dieses Jahr seien nun keine größeren öffentlichen Veranstaltungen mehr geplant. Kleinere Projekte an den Schulen wie zum Beispiel Weiterbildungen für die Erzieherinnen und Erzieher stünden aber noch auf dem Plan.

„Es ist das erste Jahr, in dem wir wieder unterwegs sind“, erklärt Uta Orth. Generell sei sie für die zahnärztlichen Untersuchungen an den Schulen und für öffentliche Veranstaltungen zuständig. „Seit Corona ist die Karieslast bei den Kindern höher“, hat sie beobachtet. Eine Ursache dafür sieht die Ärztin darin, dass viele Kinder während der Pandemie zuhause saßen und nicht mit anderen Kindern spielen konnten oder zur Schule gingen. Viele hätten stattdessen sicher mit Süßigkeiten vorm Fernseher gesessen, vermutet sie.