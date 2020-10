Eisenberger Aktion „Krause goes future“ eine Stimme geben

Die von Schülern und Lehrern initiierte Spendenkampagne „Krause goes future" für die Regelschule in Eisenberg entwickelt sich zum Erfolgsprojekt. Der Möbelriese Ikea hat eine Sachspende von 2000 Euro zur Umgestaltung der Lernwerkstatt geleistet, ein Technikunternehmen sponserte neue Computertechnik. Nun ist die Initiative sogar für den Deutschen Engagementpreis nominiert.

Noch bis zum 27. Oktober kann man bei der Online-Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises für seine Favoriten abstimmen. Zu den 383 nominierten Personen und Initiativen gehört auch die Spendenkampagne der Eisenberger Regelschule „Krause goes future“.

Seit über einem Jahr gehen Schüler, Lehrer und Ehrenamtliche die Probleme der Schule, wie viele offene Sanierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, gemeinsam an. So konnte in diesem Sommer die Lernwerkstatt komplett umgestaltet und neu möbliert werden, außerdem zog neue Technik in das Computerkabinett ein.

Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Die 50 Erstplatzierten der Abstimmung gewinnen außerdem die Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement in Berlin.

Neben dem Votum der Bürger über den Publikumspreis entscheidet eine Fachjury über die Preisträger in den mit 5000 Euro dotierten Kategorien „Chancen schaffen“, „Leben bewahren“, „Generationen verbinden“, „Grenzen überwinden“ und „Demokratie stärken“.

Bekannt gegeben werden die Gewinner bei einer Preisverleihung am 3. Dezember in Berlin, die mittels Live-Stream übertragen wird.

Abstimmen unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis