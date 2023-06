Eisenberger Brunnenfigur im Kontext der Sklaverei

Eisenberg. Vortrag und Diskussion zum Wahrzeichen der Kreisstadt und deren Hintergründe lieferten dem Publikum neue Erkenntnisse.

Unter dem Titel „Neues von Habesch“ gab es am Freitagabend im Gotthard-Pabst-Saal einen Vortrag mit Diskussion zur „Spurensuche zu Wappen und Wahrzeichen der Stadt Eisenberg“. Im Fokus der von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dem Aktionskreis Demokratie und der Initiative „gegen den rassistischen Konsens in Eisenberg“ organisierten Veranstaltung stand die Brunnenfigur auf dem Eisenberger Marktplatz, die 1727 aufgestellt wurde, wie Historiker Gero Fedtke zu Beginn seines Vortrags ausführte.

Anschließend legte er aus seinen umfangreichen Recherchen dar, welche Bezüge man aus der Figur und ihrer Darstellung entnehmen kann. So seien derartig aufwendige Brunnen zur damaligen Zeit unter anderem ein Zeichen von Macht und Wohlstand der Stadt gewesen. Mithilfe ähnlich gestalteter Figuren und weiterer historischer Darstellungen zeigte Fedtke, dass das Aussehen der Eisenberger Brunnenfigur eine Allegorie zum Kontinent Amerika aufweist. Federschmuck und Köcher seien wiederkehrende Motive. Über die Zeit seien in den Darstellungen Elemente für „Afrika“ und „Amerika“ miteinander verschmolzen, was in Zusammenhang mit dem Sklavenhandel über den Atlantik stehe. Dass die Eisenberger Brunnenfigur im Zeichen von Sklaverei und Unterdrückung stehe, daran komme man laut Fedtke nicht vorbei.

Zuerst entstand das Wappen

Am Ende seines Vortrags verwies der Historiker auch auf die verschiedenen Eisenberger Sagen rund um den „Mohren“. In der ersten überlieferten trage dieser den Namen „Habesch“, was laut Fedtkes Recherchen vom alten arabischen Namen für Äthiopien komme und ebenfalls in die Geschichte des Sklavenhandels einzuordnen sei, der auch im Mittelmeerraum stattgefunden hatte.

In der folgenden Diskussion machte Fedtke auf Nachfrage noch einmal deutlich, dass zuerst das Eisenberger Wappen entstand, später die Brunnenfigur errichtet wurde und dann die Sagen als mögliche Erklärung entstanden seien. Wie die Stadt nun mit diesen Kontexten umgehen solle, darüber wurden sich die Teilnehmenden im vollen Pabst-Saal am Freitagabend nicht einig.