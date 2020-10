Eisenberger Elisabeth-Apotheke steuert durch bewegte Zeiten

Seit 30 Jahren bietet die Elisabeth-Apotheke von Inhaber Matthias Sack in Eisenberg ihre Dienste an.

Eisenberg. Im Haus setzt man auf kontinuierliche Betreuung der Stammkundschaft. Seit 30 Jahren ist das schon so

Wenn Matthias Sack zurückblickt auf die bewegten Zeiten, die er als Inhaber der Elisabeth-Apotheke in Eisenberg erlebt hat, kommt er auf viele gute, aber auch schwierige Zeiten zu sprechen. „Wir freuen uns, dass wir uns in vielen Jahren in Eisenberg durch die gute Versorgung der Patienten einen guten Namen gemacht haben“, sagt Matthias Sack.