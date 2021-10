Eisenberger Grundschul-Kinder in der Zirkus-Manege

Eisenberg. Die Kinder der Eisenberger Grundschule „Herzog Christian“ bereiten Zirkus-Aufführungen vor.

Ein großes weißes Zirkuszelt steht seit Sonntag im Eisenberger Friedenspark neben der Stadthalle. Darin trainieren die Kinder der Grundschule „Herzog Christian“ in dieser Woche für ihr Zirkusprojekt. Acht Trainer des „1. Ostdeutschen Projektzirkus Andre Sperlich“ bereiten die 156 Kinder auf die zweistündigen Vorstellungen am Donnerstag und Freitag vor und üben das Programm „Laras Traumland“ ein.

Trainiert wird die ganze Woche über am Vormittag im Zirkuszelt und in der Stadthalle, die die Stadtverwaltung kostenfrei zur Verfügung stellt. Am Montagmorgen wurden die Kinder zunächst in die verschiedenen Gruppen eingeteilt, in denen sie zu kleinen Clowns, Akrobaten, Jongleuren, Zauberern und Fakiren geschult werden. Im Stück „Laras Traumland“ gibt es nicht, wie üblich im Zirkus, einen Auftritt nach dem anderen, sondern alles wird in eine Geschichte um Protagonistin Lara eingebettet, die mit einer Fee ins Traumland reist und dort unter anderem auf den Glöckner von Notre Dame und Tarzan und Jane trifft: „So entsteht eine Art Mischung aus Zirkus und Theater“, beschreibt Zirkusdirektor Andre Sperlich.

Berufsverbote mit Gelegenheitsjobs überbrückt

Seit 2006 reist die achtköpfige Zirkusfamilie als Projektzirkus von März bis November durch Deutschland und studiert Programme mit Schulkindern ein. In den Wintermonaten sind sie unter anderem auf Weihnachtsmärkten unterwegs. Entgegen des oft vermuteten Vorurteils reisen die Zirkusleute aber nicht nur in Wohnwagen herum, sondern haben feste Wohnsitze in der Nähe von Lutherstadt Wittenberg.

Dort verbrachten sie auch den größten Teil der Pandemiezeit, als Zirkusleuten ein Berufsverbot ausgesprochen war. Diese Phase konnten die Familienmitglieder mit Spenden und Gelegenheitsjobs, beispielsweise als Lkw-Fahrer oder mit Erntearbeit, überbrücken. Seit August dürfen wieder Zirkusprojekte durchgeführt werden. Im kommenden Jahr geht es ab Februar mit den Vorbereitungen für die nächste Saison los. Für dieses Jahr hat sich noch eine Schule im brandenburgischen Perleberg für das Zirkusprojekt angemeldet.

Erfolge erleben und Talente entdecken

Die Eisenberger Grundschule „Herzog Christian“ macht zum zweiten Mal mit. Eigentlich sollte das Projekt schon im März 2020 stattfinden, aber die Corona-Pandemie kam dazwischen. In den Sommerferien kam das Angebot, den Termin nun im Oktober nachzuholen und Schulleiterin Katrin Beckmann stimmte zu.

„Wir wollten das unbedingt machen, beim letzten Mal hat es uns richtig gut gefallen“, sagt sie. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder werde klassenübergreifend gestärkt, außerdem sei das eine schöne Erfahrung für alle. „Auch Kinder, deren Schulleistungen nicht so gut sind, machen hier Erfolgserlebnisse und können Talente entdecken“, erklärt Katrin Beckmann weiter. Die Schülerinnen und Schüler seien beim Start am Montag ganz begeistert gewesen. Besonders beliebt seien der Erfahrung von Andre Sperlich nach die Clowns- sowie die Fakirgruppe, die Feuer-Kunststücke darbieten wird.

Drei Tage bleiben den Kindern und Trainern für die Proben zu „Laras Traumland“. „Bringt euch morgen etwas mehr Essen und Trinken mit als sonst. Gerade das Trinken ist wichtig beim Training“, gibt Andre Sperlich den Kindern am Montag als Tipp mit. Die professionelle Anleitung mache es möglich, auch in kurzer Zeit effektvolle akrobatische Übungen zu verwirklichen. Vom Ergebnis können sich Interessierte bei den Aufführungen am Donnerstag und Freitag im Friedenspark überzeugen.

Vorstellungen von „Laras Traumland“ der Grundschule „Herzog Christian“ finden am 21. Oktober um 15 und 18 Uhr statt sowie am 22. Oktober um 10 und 17 Uhr. Karten gibt es eine halbe Stunde vor Beginn vor Ort, Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 4 Euro Eintritt. Es gelten die 3G-Regeln.