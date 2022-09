Eisenberger Hallenbad braucht Sanierung

Eisenberg. Ohne Schwimmhalle kein Status als Mittelzentrum: Stadt Eisenberg beteiligt sich mit Interessenbekundung an Projektaufruf

Am Projektaufruf des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zum bundesweiten Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beteiligt sich nun die Stadt Eisenberg zunächst in Form einer Interessenbekundung. Anlass dafür ist das sanierungsbedürftige Eisenberger Hallenbad, hieß es in der jüngsten Stadtratsitzung.

Bedeutend sei das Hallenbad unter anderem, um der Aufgabe als Mittelzentrum weiterhin gerecht werden zu können, erklärte Bauamtsleiterin Gabriele Daßler mit Blick auf das im Bad abgehaltene Schulschwimmen. Das Hallenbad sei zuletzt Mitte der Neunzigerjahre saniert worden und müsse unter anderem energetisch umgebaut werden. Auch die Barrierefreiheit müsse verbessert sowie die Technik ergänzt und erneuert werden, zählte Daßler einige Punkte auf. Zudem befinde sich die Heizung und die Lüftung des Bades unter dem Dach, beides sollte jedoch begehbar sein, erklärte sie.

Bis zu 45 Prozent der Gesamtkosten können durch den Bund gefördert werden. Das Verfahren unterteilt sich in mehrere Abschnitte. Phase eins ist die Interessensbekundung, die noch bis 30. September möglich ist. Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. Ab 2023 will die Stadt Eisenberg Gelder für die Sanierung des Bades in ihren Haushalt einstellen.