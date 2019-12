Eisenberg. Tausende Gäste sind am Samstag unterwegs im Weihnachtstal. Auch am Sonntag erwartet der wohl längste Weihnachtsmarkt Deutschlands viele Besucher.

Eisenberger Mühltal voller roter Zipfelmützen

Der wohl längste Weihnachtsmarkt Deutschlands, die vielleicht kleinste Glühweinbude der Welt von Thomas Geiger aus Gera, Alpakas zum Ausführen mit Weihnachtsmützen, handgemachter Schwarzbierlikör, live gesungene Lieder, der einstige Wohnsitz des stärksten Mannes der Welt Milo Barus – tausende Besucher aus ganz Deutschland haben sich am Samstag in das Weihnachtstal 2019 im Eisenberger Mühltal locken lassen. Die meisten von ihnen mit roten Zipfelmützen.

Höhepunkt ist die Weihnachtstal-Parade auf einer Strecke von etwa acht Kilometern zwischen der Meuschkensmühle in Weißenborn bis zur Robertsmühle am Rand des Eisenberger Ortsteils Kursdorf. Foto: Angelika Munteanu

Höhepunkt ist am Nachmittag die Weihnachtstal-Parade auf einer Strecke von etwa acht Kilometern zwischen der Meuschkensmühle in Weißenborn bis zur Robertsmühle am Rand des Eisenberger Ortsteils Kursdorf gewesen. Bis zum späten Abend hießen die Wirte der Mühltalmühlen die Gäste im Weihnachtstal mit Kulinarischem aus der Region willkommen.

Shuttle-Busse zum Weihnachtstal

Am Sonntag lädt das Weihnachtstal ab 10 Uhr bis zum Abend in diesem Jahr noch einmal ein. Zwischen ausgewiesenen Parkplätzen in Eisenberg, Bad Klosterlausnitz und Hermsdorf und den Mühltal-Eingängen in Eisenberg-Kursdorf und Weißenborn sind auf drei Linien Shuttle-Busse der regionalen JES Verkehrsgesellschaft im Einsatz im 15-Minuten-Takt. Eintrittsbändchen gibt es an den Eingängen zum Weihnachtstal in Kursdorf und in Weißenborn.