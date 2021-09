Eisenberger Stadtbibliothek übergibt Gutscheine und Bücher für die besten Leseratten

Eisenberg. Beim Leseratten-Abschlussfest der Stadtbibliothek wurden die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs gekürt.

„Eigentlich habt ihr alle schon gewonnen, weil ihr gelesen habt“, sagt Bibliotheksleiterin Alexandra Junge am Mittwochnachmittag zu den 11 anwesenden Kindern. Alle haben beim Ferien-Wettbewerb „Ich bin eine Leseratte“ mitgemacht und sind nun gespannt, welche Preise für ihre Lese-Leistungen vergeben werden.

Über 40 Kinder zwischen acht und zwölf Jahren wollten mitmachen, 23 haben nach den Ferien die Hefte mit den Fragen und Kreativ-Aufgaben zu den gelesenen Titeln abgegeben. „Besonders gefreut hat uns, dass ihr die Hefte so ehrlich ausgefüllt habt und uns auch aufgeschrieben habt, was euch nicht gefallen hat“, lobt Alexandra Junge die Kinder. So habe auch die Bibliothek Erkenntnisse ziehen können, was bei den jungen Leserinnen und Lesern gut ankommt und was eher nicht.

Auch Matthias Thiele, Leiter der Eisenberger Sparkassen-Filiale, betonte die Vorteile des Lesens: Kreativität werde gefördert, weil beim Lesen Bilder im Kopf entstehen. Zudem denke man auch über die Geschichte hinaus weiter. „Außerdem habt ihr bei der Rechtschreibung in der Schule dann alle Vorteile gegenüber denen, die nicht lesen“, sagt er den Kindern. Der Sparkasse sei es wichtig, an Bildung mitzuwirken, weshalb der Wettbewerb unterstützt wurde. Jeweils zehn Exemplare der sechs für den Wettbewerb ausgewählten Bücher hat die Sparkasse gesponsert sowie einen Teil der Preise, die die Leseratten am Mittwoch erhalten haben. „Es lag uns am Herzen, den Wettbewerb zu unterstützen, denn lesen in den Sommerferien ist nicht bei allen Kindern alltäglich“, sagt Matthias Thiele.

Schwere Auswahl am Büchertisch

Endlich verkündet dann Josephine Franke, Mitarbeiterin der Bibliothek, wer beim Wettbewerb am besten abgeschnitten hat. Dafür war wichtig, alle Fragen in den Begleitheften richtig zu beantworten. Die besten Chancen hatte, wer die meisten Bücher gelesen hatte. Das waren Hanna Arnold und Frida Franke. Beide haben in den Ferien alle sechs Bücher gelesen und alle Fragen dazu richtig beantwortet. Für diese Leistung gab es Gutscheine für das Bücher-Eck Eisenberg sowie kleine Süßigkeiten. Die besten der jungen Leserinnen und Leser dürfen sich außerdem ein Buch vom aufgebauten Büchertisch aussuchen. David Vater aus Schkölen überlegt eine Weile, bevor er zu „Gregs Tagebuch Teil 2“ greift.

Auch den beiden Erstplatzierten Hanna und Frida fällt die Wahl nicht leicht. Einige der Bücher haben die beiden bereits zu Hause. Wie sie es geschafft haben, sechs Bücher in sechs Wochen zu lesen? „Wir haben jeder drei gelesen und uns dann ausgetauscht“, verraten die Freundinnen kichernd. Am besten gefallen hat der zehnjährigen Frida das Buch „Hilfe, ich bin ein Panda!“. „Das war spannend und abenteuerlich“, sagt die Eisenbergerin.

Hanna fand „Der Ruf der Schamanen“ am besten: „Da hat man auch mal die Sicht anderer Menschen gesehen, zum Beispiel von Menschen mit einer Behinderung“. Das habe die Zehnjährige spannend gefunden. Ansonsten liest sie gern Zauber-Geschichten, wie ihr Lieblingsbuch „Tale of Magic“. Auch alle Teile der Harry-Potter-Romane haben ihr gut gefallen. Da stimmt auch Frida ein: „Ich habe auch alle Filme gesehen“. Der Begeisterung der beiden Mädchen für die siebenteilige Reihe schließen sich auch Nils und Lotta an, die an diesem Nachmittag am gleichen Tisch sitzen.

Vorlesen aus Lieblingsbüchern

Kein wirkliches Lieblingsbuch hat dagegen der zwölf Jahre alte David Vater aus Schkölen, der den zweiten Platz beim Leseratten-Wettbewerb belegte. Er hat in den Ferien fünf der sechs Bücher gelesen, liest aber auch ohne Aussicht auf Preise sehr gern. Seine jüngere Schwester Viktoria kann das bestätigen. David erklärt sich nach der Preisvergabe bereit, aus „Roboter träumen nicht“ vorzulesen, dem Buch, das ihm im Wettbewerb am besten gefallen hat.

Am Ende des Nachmittags bei Tee und Kuchen liest auch Bibliotheksleiterin Alexandra Junge aus ihrem Lieblingsbuch vor: „Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft“. Bei dem Titel werden die Kinder hellhörig, denn fast alle kennen entweder Buch oder Verfilmung des Werks von Sabine Ludwig. In den Protagonisten Felix Vorndran könnten sich wohl viele hineinversetzen, denn wer kenne nicht Lehrer, die Schüler vorführen oder runter machen, beschreibt Alexandra Junge. Wer noch einmal die ganze Geschichte nachlesen möchte, könne sich das Buch in der Bibliothek ausleihen, sagt sie. Die Bibliotheksleiterin freut sich über die Beteiligung der Kinder am Wettbewerb und hofft, die Kinder als Leserinnen und Leser der Stadtbibliothek noch lange zu halten.

