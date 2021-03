Eisenberger Tiergartenfreunde haben die Spendierhosen an

Die Nachwuchs-Fußballer der SG Bürgel/Thalbürgel haben 666 Euro und zwei große Kisten mit Tierfutter an den Tiergarten Eisenberg gespendet. Lennart (hinten, links) und sein Bruder Hannes Frank bei der Spendenübergabe an Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter.

Zwischen Hoffen und Bangen, so könnte man die aktuelle Gefühlslage bei Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter wohl am besten beschreiben. Bei bestem Frühlingswetter, wie es Ende Februar und auch in den vergangenen beiden Tagen vorherrschte, schmerzt es ihn umso mehr, dass der Tiergarten seine Türen für Besucher nach wie vor verschlossen halten muss. „Vielleicht haben wir ja in Richtung Ostern eine Perspektive“, meint er.