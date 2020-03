Eisenbergerin gibt Bastel- und Backtipps gegen die Langeweile

Bei der Veranstaltungsreihe „Kunst und Keks“, die seit einem Jahr regelmäßig in der Galerie des Kunstvereins angeboten wird, kann Heike Bausch zwei ihrer Leidenschaften gut kombinieren: Backen und Basteln. Weil „Kunst und Keks“, wie viele andere Veranstaltungen in Eisenberg, aber gegenwärtig in der Zwangspause ist, teilt Bausch ihre kreativen Ideen ab sofort auch mit den Lesern der OTZ.

Heute gibt es die Anleitung zum Nachbasteln für einen Papiervogel und ein Rezept für Hörnchen. „Das Rezept glückt immer und schmeckt auch Kindern gut. Da der Teig nicht gehen muss, kann man das morgens zum Frühstück frisch machen“, so Heike Bausch. „Bleiben sie kreativ, fröhlich und gesund“, wünscht sie.

Papiervogel Man braucht: Fotokarton, einfaches oder geprägtes Transparentpapier, Nähgarn und Nadel. Und so geht’s: Aus dem Fotokarton einen Vogel ausschneiden. Auge aufmalen oder mit dem Locher ausstanzen. Mit einem Messer einen Schlitz für den Flügel schneiden. Für den Flügel das Transparentpapier zu einer Ziehharmonika falten, in der Mitte knicken, durch den Schlitz stecken und mit dem Nähgarn zusammenbinden. Fertig.

Guten-Morgen-Hörnchen und Schweinchen. Foto: Foto: Heike Bausch

Guten-Morgen-Hörnchen und Schweinchen Man braucht: ½ Würfel frische Hefe, 250 ml lauwarme Milch, 500 g Mehl, 100 ml Sonnenblumenöl, 3 EL Zucker, 1 Eigelb, 1 Prise Salz, ein Päckchen Backpulver. Und so geht’s: Die Hefe in der lauwarmen Milch auflösen. Mehl, Öl, Zucker, Ei, Salz, Backpulver und zuletzt die Hefemilch in eine Schüssel geben und verkneten. Die Hälfte des Teiges rund ausrollen (ca. 20 cm Durchmesser), in 8 Tortenstücke teilen und je von der breiten Seite zur Spitze aufrollen. Die Hörnchen auf ein Backblech setzen, mit Eigelb bestreichen und mit Hagelzucker bestreuen. Die zweite Hälfte des Teiges ausrollen, runde Kreise in zwei verschiedenen Größen ausstechen. Den kleineren Kreis auf dem Größeren platzieren und mit einem Zahnstocher zwei kleine Löcher in die Schweinenasen stechen. Auf das Backblech legen und mit Eigelb bestreichen. Nun noch die Ohren aus jeweils einem halben kleinen Kreis am Kopf platzieren und ebenfalls mit Eigelb bestreichen. Bei 190 Grad zirka 15 Min. hellbraun backen. Bei den Schweinchen die Zuckeraugen mit Puderzucker-Wasser-Kleber anbringen. Viel Spaß!