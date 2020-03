Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Endlich: Walpernhain hat eine Kläranlage

Seit 1993 wird immer am 22. März der Weltwassertag begangen, in diesem Jahr sollte er unter dem Motto „Wasser & Klimawandel“ stehen. Auch der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) wollte sich in diesem Jahr mit einer Informationsveranstaltung am Weltwassertag beteiligen. Die neu errichtete Kläranlage in Walpernhain, die sich am Ende des Ortes in Richtung Stolzenhain befindet, sollte zur Besichtigung geöffnet werden. Nun bleibt nur ein Blick auf Zahlen und Fakten.

Walpernhainer Bürger mussten für den Anschluss teils aufwändig investieren „Die Kläranlage ist eine reine Schmutzwasserkläranlage“, sagt ZWE-Geschäftsleiterin Ute Böhm auf Nachfrage. Zusätzlich sei in Walpernhain ein Abwasserpumpwerk inklusive Kanalzulauf errichtet worden. Inklusive aller Nebenkosten hat der Zweckverband rund 664.000 Euro in die Kläranlage investiert. „Der ZWE hat bereits von 2007 bis 2015 gemeinsam mit der Gemeinde Walpernhain in drei Bauabschnitten im Rahmen der Dorferneuerung das Schmutzwasserkanalnetz gebaut“, so Ute Böhm. Fast alle 180 Einwohner sind angeschlossen „Wir sind heilfroh, dass wir die Anlage haben“, betont Bürgermeister Günther Weihmann. Fast alle der rund 180 Einwohner seien mittlerweile auch daran angeschlossen. Für den Anschluss hätten die Bürger teilweise aufwändig investieren müssen, weil Kanäle getrennt und neu verlegt werden mussten oder der Einbau eines Hebewerkes notwendig wurde. Der Bau der Kläranlage sei fast 12 Jahre vorbereitet worden und die Inbetriebnahme nun ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Gemeinde. „Für diese hohe Investition und die gute Zusammenarbeit möchten wir dem ZWE ausdrücklich danken“, so Günther Weihmann.