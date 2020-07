Rosa Donata Milton und Nicholas Milton spielten zum musikalischen Gottesdienst in der Klosterkirche von Thalbürgel.

Thalbürgel. Gelungener Auftakt für die musikalischen Gottesdienste in der Klosterkirche von Thalbürgel.

Erinnerung an Weihe der Klosterkirche Thalbürgel vor 870 Jahren

Ein den Alltag motivierender Gottesdienst berührte zahlreiche Besucher, die am Sonntag, 12. Juli, die Klosterkirche in Thalbürgel besucht haben. Liturgische Texte, Gebete und das Predigtwort, vorgetragen von Pfarrer Eckhard Waschnewski, ermutigten die Zuhörer.

Das Evangelium vom Fischzug des Petrus sprach von Alltagserfahrungen in der Arbeitswelt. Du willst aufgeben und resignieren? Tag und Nacht haben wir gearbeitet und nichts bewirkt? Doch, Jesus möchte Simon Petrus auf die Schulter klopfen und raten, versuch es noch einmal. Gib nicht auf. Wage den Schritt in die Zukunft. Vertrauen bewirkt Wunder.

Musikalisch erklangen das Sicilienne von François Francœur, das Ave Maria von Franz Schubert, Mozarts Ave verum, die Meditation aus Thaïs von Jules Massenet und Arvo Pärts Spiegel im Spiegel. Als Künstler waren Rosa Donata Milton (Violine) und ihr Ehemann Nicholas Milton zu erleben, ehemaliger Generalmusikdirektor der Jenaer Philharmonie, der sie am Flügel begleitete.

Dieser besondere Gottesdienst wurde dem Gedenken der Weihe der Klosterkirche Thalbürgel vor 870 Jahren, dem Tag der Heimsuchung Mariae, am 2. Juli 1150, gewidmet. Durch Musik und Wort konnten die Zuhörer in sich gehen und dem nachspüren, was ihnen mit der Klosterkirche geschenkt wurde.

Klosterkirche steht wieder für Besucher offen

Jeweils sonnabends und an Sonn- und Feiertagen öffnet die Klosterkirche Thalbürgel ab sofort von 13 bis 17 Uhr wieder ihre Türen für touristische Besucher und Gäste. Unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygienevorschriften können Interessierte zu angegebener Zeit spontan zur Klosterkirche aufbrechen.

Für persönliche Gebetsanliegen liegt ein Gebetsbuch aus. Es besteht auch die Möglichkeit, eine kleine Gebetskerze anzuzünden. Auf beiliegenden Andachtszetteln finden Besucher auch Hilfestellungen für persönliche Andachten.

Führungen sollten nach wie vor rechtzeitig zuvor im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Bürgel angezeigt werden unter Telefon 036692/222 10 oder per E-Mail an buergel.pfarramt@t-online.de

Die nächsten zwei musikalischen Gottesdienste mit Rosa Donata Milton (Violine) sind an den Sonntagen, 30. August und 4. Oktober, jeweils 10 Uhr, in der Klosterkirche Thalbürgel.