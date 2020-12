Erste Impfgruppe: 6200 Menschen über 80 im Saale-Holzland

Nach dem Entwurf einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission sollen Menschen im Alter von 80 Jahren und älter zuerst bei den Covid-19-Impfungen berücksichtigt werden. Nach Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik lebten am 31. Dezember 2019 exakt 6235 Personen im Saale-Holzland-Kreis, die zu dieser Altersgruppe zählten.

Der Anteil dieser Altersgruppe an der Bevölkerung des Landkreises betrug in Thüringen 7,5 Prozent. Deutschlandweit zählten 5,7 Millionen Menschen zur Altersgruppe der über 80-Jährigen, was einem Anteil von 6,8 Prozent entspricht.

In den Landkreisen Thüringens ist der Anteil der über 80-Jährigen mit 8,1 Prozent höher als in den kreisfreien Städten (7,6 Prozent). Die höchsten Anteile der 80-Jährigen und Älteren an der Gesamtbevölkerung wiesen die Landkreise Altenburger Land (9,7 Prozent), Greiz und Saalfeld-Rudolstadt (jeweils 9,5 Prozent) auf. Am geringsten waren die Anteile im Weimarer Land (6,6 Prozent), in Erfurt sowie im Landkreis Sömmerda – mit jeweils 6,7 Prozent.